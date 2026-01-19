logo

commentss НОВОСТИ Все новости

Пророссийский президент одной из стран ЕС объявил об отставке

Президент Болгарии Румен Радев заявил о своей отставке на фоне политического кризиса в стране

19 января 2026, 19:55
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Болгарии Румен Радев внезапно объявил о своей отставке. Об этом он сказал в обращении к болгарскому народу.

Президент Болгарии Румен Радев. Фото: из открытых источников

Румен Радев покинет пост с 20 января, пишет болгарское издание "Факты".

"Завтра я уйду в отставку с поста Президента Республики Болгария. Хотел бы отметить, что за эти девять лет вице-президент и я показали, что можем работать эффективно и слаженно, объединены общей целью. Я убежден, что Илиана Йотова станет достойной главой государства, и хочу поблагодарить ее за поддержку на протяжении всех этих девяти лет", — отметил Радев.

Согласно конституции страны президент Болгарии может подать в отставку в Конституционный суд. В таком случае его место занимает вице-президент, остающийся в должности до конца срока полномочий. В настоящее время вице-президентом Болгарии является Илиана Йотова.

Пару дней назад президент Болгарии Румен Радев заявил о проведении досрочных парламентских выборов после того, как основные партии отказались от мандата на формирование правительства после отставки предыдущего на фоне протестов.

Румен Радев, состоявший в должности с января 2017 года, известен своими неоднократными высказываниями в поддержку РФ. В частности, он обвинял Украину в затягивании войны и блокировал предоставление Киеву вооружения.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Болгарии Румен Радев недавно высказался в антиукраинском и пророссийском контексте. Во время своего выступления на Софийском экономическом форуме он критиковал украинское контрнаступление в 2023 году, обвинив Украину и ее европейских партнеров в гибели сотен тысяч человек.



Источник: https://fakti.bg/bulgaria/1028518-rumen-radev-hvarli-ostavka-dnes-za-posleden-pat-se-obrashtam-kam-vas-kato-prezident
