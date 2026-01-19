Проросійський президент однієї з країн ЄС оголосив про відставку

Президент Болгарії Румен Радев раптово оголосив про свою відставку. Про це він сказав у зверненні до болгарського народу.

Президент Болгарії Румен Радев. Фото: з відкритих джерел

Румен Радев покине пост із 20 січня, пише болгарське видання "Факти".

"Завтра я піду у відставку з посади Президента Республіки Болгарія. Хотів би зазначити, що за ці дев'ять років віце-президент і я показали, що можемо діяти ефективно і злагоджено, об'єднані спільною метою. Я переконаний, що Іліана Йотова стане гідною главою держави, і хочу подякувати їй за підтримку протягом усіх цих дев'яти років", — зазначив Радев.

Згідно з конституцією країни, президент Болгарії може подати у відставку до Конституційного суду. У такому випадку його місце займає віце-президент, який залишається на посаді до кінця строку повноважень. Зараз віце-президентом Болгарії є Іліана Йотова.

Кілька днів тому президент Болгарії Румен Радев заявив про проведення дострокових парламентських виборів після того, як основні партії відмовилися від мандата на формування уряду після відставки попереднього на тлі протестів.

Румен Радев, який перебував на посаді із січня 2017 року, відомий своїми неодноразовими висловлюваннями на підтримку РФ. Зокрема, він звинувачував Україну в затягуванні війни та блокував надання Києву озброєння.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Болгарії Румен Радев нещодавно висловився в антиукраїнському та проросійському контексті. Під час свого виступу на Софійському економічному форумі він критикував український контрнаступ 2023 року, звинувативши Україну та її європейських партнерів у загибелі сотень тисяч осіб.