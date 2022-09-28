Протестующие чехи вышли на митинги против правительства и просят наладить отношения с РФ

28 сентября в Чехии прошел массовый протест, собравший тысячи местных жителей на улицах столицы. Митингующие недовольны экономическим положением и призывают смены правительства или нормализацию отношений с Российской Федерацией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg .

Активисты призывают наладить отношения с Россией и не верят ЕС. Фото с открытых источников

В Чехии сейчас наступил самый большой кризис стоимости жизни за последние 30 лет. Организаторы акций протеста являются оппозиционной стороной правительства страны и призывают изменить направление, которое избрали власти. Активисты выходят под лозунгами против членства Чехии в НАТО, обвиняют правительство и ЕС в энергетическом кризисе из-за высоких цен на энергоресурсы, а также требуют улучшить отношения с РФ для получения дешевого газа.

Это уже вторая масштабная акция протеста в Чехии, проходящая с критикой Европейского Союза и поддержкой Российской Федерации. Такими настроениями пользуются оппозиционеры, преимущественно ультраправые политики и их партии.

"Мы хотим вернуть политическое направление этой страны на 180 градусов", – говорит протестующим Иржи Гавел, организатор протестов.

Ранее Гавел проводил подобные акции протеста, в которых требовал отменить карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса.

Портал "Комментарии" сообщал несколько раньше о первом крупном пророссийском протесте в Чехии. На нем звучали подобные призывы развернуть страну на курс сближения с Россией и негативные упреки в сторону ЕС и НАТО.

Также портал "Комментарии" рассказывал, при каких условиях возник мощный протест в Иране из-за смерти молодой 22-летней девушки. Ее задержала на улице полиция морали, а через несколько дней девушка скончалась в СИЗО.













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