Протестующие в Польше стреляли в полицейских и не пускали новых больных в госпиталь (ВИДЕО, ФОТО)

Несколько тысяч человек собрались в Варшаве в среду, чтобы отметить День независимости Польши. Между участниками марша и полицией начались столкновения. На видео видно, как люди сбрасывают ограждения и стреляют в полицейских, которые, как сообщается, в свою очередь использовали слезоточивый газ и резиновые пули.

Фото: Liga

На видеозаписях, размещенных в интернете, также видно, что участники марша пересекают центральный мост Понятовского, где был запущен фейерверк у здания с флагами ЛГБТ. Одна квартира сгорела. В результате пожара никто не пострадал. Местные пожарные подтвердили, что причиной возгорания стал фейерверк.

Полицейские избивали людей дубинками и использовали светошумовые гранаты, когда десятки людей маршировали по ступеням железнодорожной станции Warszawa Stadion.





Полиция подтвердила, что несколько офицеров получили ранения в ходе вчерашних событий. Некоторые из марширующих также заблокировали дороги возле Варшавского национального стадиона, где была создана временная больница для пациентов с Covid-19, сообщила полиция. Представитель полиции заявил, что сотрудники "активно расчищали дороги, заблокированные хулиганами", чтобы пропустить машины скорой помощи, которые везли респираторы.





Ранее "Комментарии" сообщали, что акция протеста против карантинных ограничений в Ливерпуле переросла в насилие и столкновения с полицией.









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