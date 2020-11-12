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Главная Новости Мир ЕС Протестующие в Польше стреляли в полицейских и не пускали новых больных в госпиталь (ВИДЕО, ФОТО)
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Протестующие в Польше стреляли в полицейских и не пускали новых больных в госпиталь (ВИДЕО, ФОТО)

Участники марша в День независимости запускали фейерверки, стреляли в правоохранителей и заблокировали доступ в больницу для зараженных коронавирусом

сегодня, 11:20
Автор:

Татьяна Лозовенко

Несколько тысяч человек собрались в Варшаве в среду, чтобы отметить День независимости Польши. Между  участниками марша и полицией начались столкновения. На видео видно, как люди сбрасывают ограждения и стреляют в полицейских, которые, как сообщается, в свою очередь использовали слезоточивый газ и резиновые пули. 

Протестующие в Польше стреляли в полицейских и не пускали новых больных в госпиталь (ВИДЕО, ФОТО)

Фото: Liga

На видеозаписях, размещенных в интернете, также видно, что участники марша пересекают центральный мост Понятовского, где был запущен фейерверк у здания с флагами ЛГБТ. Одна квартира сгорела. В результате пожара никто не пострадал. Местные пожарные подтвердили, что причиной возгорания стал фейерверк.

Полицейские избивали людей дубинками и использовали светошумовые гранаты, когда десятки людей маршировали по ступеням железнодорожной станции Warszawa Stadion.


Полиция подтвердила, что несколько офицеров получили ранения в ходе вчерашних событий. Некоторые из марширующих также заблокировали дороги возле Варшавского национального стадиона, где была создана временная больница для пациентов с Covid-19, сообщила полиция. Представитель полиции заявил, что сотрудники "активно расчищали дороги, заблокированные хулиганами", чтобы пропустить машины скорой  помощи, которые везли респираторы. 

Протестующие в Польше стреляли в полицейских и не пускали новых больных в госпиталь (ВИДЕО, ФОТО) - фото 2

Ранее "Комментарии" сообщали, что акция протеста против карантинных ограничений в Ливерпуле переросла в насилие и столкновения с полицией.




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Источник: https://www.rt.com/news/506428-poland-independence-march-clashes-riot/
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