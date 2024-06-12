Против Орбана сыграют на опережение: какие меры относительно Венгрии собрались принять в ЕС

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Кравцев Сергей
Позиция Венгрии уже давно вызывает беспокойство внутри ЕС. Так Европейский Союз планирует усилить давление на Будапешт еще до того, как он начнет председательствовать в Совете ЕС. Ведь это несправедливо, что одна страна может блокировать то, что хотят все остальные. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Суспильному" заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, в частности, комментируя вопросы финансирования помощи Украине.
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
Оллонгрен рассказала, что на последней встрече в Европейском совете почти каждая страна говорила о том, что венгерская блокировка Европейского фонда мира и Фонда помощи Украине – неприемлема.
Министр акцентировала – страны обратились к Венгрии, а также к Верховному представителю Евросоюза Жозепу Боррелю, чтобы решить эту проблему.
Читайте также на портале "Комментарии" — Кайса Оллонгрен заявила, что Нидерланды подтверждают свое обещание о том, что первые истребители F-16 передадут Украине уже этим летом.
Министр отметила, что уже с лета этого года первые F-16 будут доставлены в Украину, и с тех пор поставки этих боевых самолетов будут поставлены "на поток".
Оллонгрен уточнила, что самолетов будет все больше, и это будет укреплять ваши Воздушные силы Украины. При этом министр по понятным причинам отказалась назвать дату, когда именно первые самолеты прибудут в Украину. Но при этом можно с уверенностью сказать, что это произойдет этим летом.
Также издание "Комментарии" сообщало – у Орбана появился серьезный конкурент: кто в Венгрии может стать новым лидером.
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