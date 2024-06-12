Против Орбана сыграют на опережение: какие меры относительно Венгрии собрались принять в ЕС

Позиция Венгрии уже давно вызывает беспокойство внутри ЕС. Так Европейский Союз планирует усилить давление на Будапешт еще до того, как он начнет председательствовать в Совете ЕС. Ведь это несправедливо, что одна страна может блокировать то, что хотят все остальные. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Суспильному" заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, в частности, комментируя вопросы финансирования помощи Украине.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Оллонгрен рассказала, что на последней встрече в Европейском совете почти каждая страна говорила о том, что венгерская блокировка Европейского фонда мира и Фонда помощи Украине – неприемлема.

Министр акцентировала – страны обратились к Венгрии, а также к Верховному представителю Евросоюза Жозепу Боррелю, чтобы решить эту проблему.

"Потому что несправедливо, что одна страна может блокировать то, чего хотят все остальные. Мы еще усилим давление на Венгрию, прежде чем она начнет председательствовать в Совете ЕС с 1 июля", – подчеркнула она.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кайса Оллонгрен заявила, что Нидерланды подтверждают свое обещание о том, что первые истребители F-16 передадут Украине уже этим летом.

Министр отметила, что уже с лета этого года первые F-16 будут доставлены в Украину, и с тех пор поставки этих боевых самолетов будут поставлены "на поток".

Оллонгрен уточнила, что самолетов будет все больше, и это будет укреплять ваши Воздушные силы Украины. При этом министр по понятным причинам отказалась назвать дату, когда именно первые самолеты прибудут в Украину. Но при этом можно с уверенностью сказать, что это произойдет этим летом.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Орбана появился серьезный конкурент: кто в Венгрии может стать новым лидером.



