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У Орбана появился серьезный конкурент: кто в Венгрии может стать новым лидером

Партия TISZA политического новичка Петера Мадяра набирает вес в Венгрии

сегодня, 08:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Венгрии на выборах в Европейский парламент правящая партия премьер-министра Виктора Орбана утратила позиции. В стране может появиться новый политик, который намерен бросить вызов длительному доминированию нынешнего главы правительства. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

У Орбана появился серьезный конкурент: кто в Венгрии может стать новым лидером

Петер Мадьяр. Фото: из открытых источников

Отмечается, что согласно предварительным результатам после подсчета почти половины голосов, партия Орбана "Фидес" была на пути к получению 44% голосов. Второе место заняла партия TISZA политического новичка Петера Мадяра с 31%.

Глава венгерского правительства пытался ограничить последствия худшего политического скандала его партии, приведшего к отставке президента страны и главного кандидата от "Фидес" в Европейскую ассамблею в начале этого года, а также недовольство ситуацией в экономике.

Но самым большим победителем выборов стал Мадяр, — юрист, бывший дипломат и руководитель государственной компании, — который сейчас представляет наибольшую угрозу для 14-летнего правления Орбана. Результат голосования позволяет ему претендовать на "мантию" Орбана на парламентских выборах 2026 года.

Мадьяр зарегистрировал свою партию TISZA для участия в выборах в последнюю минуту. Во время бурной кампании по всей Венгрии он организовал наиболее масштабные антиправительственные протесты после возвращения Орбана к власти в 2010 году. Он затмил слабую и фрагментированную оппозицию, сосредоточив внимание на коррупции и используя скандалы правящей партии.

Орбан мобилизовал своих избирателей, представив выборы в Европарламент, как выбор между войной и миром в тени российского вторжения в Украину. Лидер националистов изображал себя как того, кто предотвращает сползание Венгрии к конфликту своими противоречивыми попытками остановить или замедлить западную помощь Киеву.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-09/orban-ekes-out-win-in-hungary-s-eu-vote-as-challenger-surges?srnd=politics-vp
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