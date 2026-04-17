"Пустота и боль": Орбан удивил признанием о фиаско на выборах в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые открыто прокомментировал результат парламентских выборов, ставших для его политической силы "Фидес" серьезным ударом. Он признал, что страна фактически входит в новый политический этап, а предыдущая эпоха его доминирования подходит к концу.

В интервью приближенному к правительству медиа Patrióta политик не скрывал эмоций и прямо назвал результат голосования провальным. По его словам, масштабы поражения оказались значительно больше, чем он ожидал, несмотря на уверенность в победе перед выборами. Орбан признался, что результат стал для него неожиданным и психологически тяжелым.

На парламентских выборах 12 апреля победу одержала оппозиционная партия "Тиса", возглавляемая Петром Мадяром. Она получила конституционное большинство, заняв 138 из 199 мест в парламенте. "Фидес" ограничилась 55 мандатами, фактически переходя в оппозиционный лагерь после многолетнего пребывания у власти.

Орбан не стал перекладывать ответственность на других и признал свою вину за политический результат. Он подчеркнул, что как руководитель партии полностью берет на себя ответственность. В то же время он признал, что правительственная сила потеряла контакт с частью избирателей, а месседжи оппонентов оказались более убедительными, в частности, из-за акцентов на борьбе с коррупцией и реформировании системы власти.

Победитель выборов, Петер Мадяр, уже объявил о намерениях масштабных изменений в государственном управлении, включая символические шаги по переносу правительственных учреждений из традиционных резиденций власти. Это подчеркивает курс на демонтаж старой политической модели.

На фоне изменений Орбан, вероятно, пропустит ключевые международные встречи, что также рассматривается как сигнал завершения его длительного доминирования в политике.

Несмотря на поражение, он не собирается покидать политическую арену. Напротив, заявляет о необходимости глубокой перезагрузки "Фидес", включая изменение структуры и руководства партии. Внутрипартийные решения по предстоящему курсу ожидаются в ближайшее время.

