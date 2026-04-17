"Порожнеча і біль": Орбан здивував зізнанням про фіаско на виборах в Угорщині

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уперше відкрито прокоментував результат парламентських виборів, які стали для його політичної сили "Фідес" серйозним ударом. Він визнав, що країна фактично входить у новий політичний етап, а попередня епоха його домінування добігає кінця.

В інтерв’ю наближеному до уряду медіа Patrióta політик не приховував емоцій і прямо назвав підсумок голосування провальним. За його словами, масштаби поразки виявилися значно більшими, ніж він очікував, попри впевненість у перемозі перед виборами. Орбан зізнався, що результат став для нього несподіваним і психологічно важким.

На парламентських виборах 12 квітня перемогу здобула опозиційна партія "Тиса", очолювана Петром Мадяром. Вона отримала конституційну більшість, зайнявши 138 із 199 місць у парламенті. Натомість "Фідес" обмежилася 55 мандатами, фактично переходячи в опозиційний табір після багаторічного перебування при владі.

Орбан не став перекладати відповідальність на інших і визнав власну провину за політичний результат. Він підкреслив, що як керівник партії повністю бере відповідальність на себе. Водночас він визнав, що урядова сила втратила контакт із частиною виборців, а меседжі опонентів виявилися переконливішими, зокрема через акценти на боротьбі з корупцією та реформуванні системи влади.

Переможець виборів, Петер Мадяр, уже оголосив про наміри масштабних змін у державному управлінні, включно з символічними кроками щодо перенесення урядових установ із традиційних резиденцій влади. Це підкреслює курс на демонтаж старої політичної моделі.

На тлі змін Орбан, імовірно, пропустить ключові міжнародні зустрічі, що також сприймається як сигнал завершення його тривалого періоду домінування в політиці.

Попри поразку, він не збирається залишати політичну арену. Навпаки, заявляє про потребу глибокого перезавантаження "Фідес", включно зі зміною структури та керівництва партії. Внутрішньопартійні рішення щодо майбутнього курсу очікуються найближчим часом.

Портал "Коментарі" вже писав, що радник Офісу Президента Михайло Подоляк різко відреагував на чергові масовані російські удари по українських містах, підкресливши, що атаки на цивільне населення залишаються ключовим елементом стратегії Кремля. На його думку, подібні дії не є випадковими чи хаотичними — це свідомо обрана тактика залякування та тиску на суспільство.