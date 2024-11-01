Путин аплодирует стоя: чем ответили власти Грузии на ультиматум ЕС

В правящей партии Грузии "Грузинская мечта", которая одержала победу на недавних парламентских выборах, заявили, что не будут отзывать закон "О прозрачности иностранного влияния", который стал одной из причин ухудшения отношений страны с западными партнерами и замораживание движения страны в Евросоюз. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, которого цитирует грузинский "Первый канал".

ЕС и Грузия. Фото из открытых источников

В ходе общения с журналистами ему задали вопрос о возможности отзыва скандального закона, на что он ответил: "Нет. Вы не обрадуетесь, но мы не будем его отзывать".

По словам Мдинарадзе, если бы в Грузии не было этого закона, "на проспекте Руставели сейчас бы стояли десятки тысяч людей".

"И этот закон, и запрет пропаганды (закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды". – ред.) были легитимизированы большинством грузинского народа", – добавил представитель партии власти Грузии.

Читайте также на портале "Комментарии" — Еврокомиссия в отчете о расширении пропишет рекомендации Грузии изменить курс. Без этого Евросоюз не сможет начать переговоры о вступлении. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в X (Twitter).

Журналист отметил, Еврокомиссия в отчете о расширении закрепит пункт об обязательном изменении курса действий Грузии для дальнейшей евроинтеграции.

"Если Грузия не изменит текущий курс действий, который ставит под угрозу ее путь в ЕС, и не продемонстрирует ощутимых усилий для устранения нерешенных проблем и ключевых реформ, Еврокомиссия не сможет рассмотреть рекомендацию о начале переговоров с Грузией", — отмечает Йозвяк.



