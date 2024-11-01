Путин аплодирует стоя: чем ответили власти Грузии на ультиматум ЕС

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Кравцев Сергей
В правящей партии Грузии "Грузинская мечта", которая одержала победу на недавних парламентских выборах, заявили, что не будут отзывать закон "О прозрачности иностранного влияния", который стал одной из причин ухудшения отношений страны с западными партнерами и замораживание движения страны в Евросоюз. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, которого цитирует грузинский "Первый канал".
ЕС и Грузия. Фото из открытых источников
В ходе общения с журналистами ему задали вопрос о возможности отзыва скандального закона, на что он ответил: "Нет. Вы не обрадуетесь, но мы не будем его отзывать".
По словам Мдинарадзе, если бы в Грузии не было этого закона, "на проспекте Руставели сейчас бы стояли десятки тысяч людей".
Читайте также на портале "Комментарии" — Еврокомиссия в отчете о расширении пропишет рекомендации Грузии изменить курс. Без этого Евросоюз не сможет начать переговоры о вступлении. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в X (Twitter).
Журналист отметил, Еврокомиссия в отчете о расширении закрепит пункт об обязательном изменении курса действий Грузии для дальнейшей евроинтеграции.
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