Путин будет нервничать: стало известно о радикальном решении для Украины

Европейская комиссия в среду, 14 января, утвердила пакет законодательных инициатив, открывающий возможность предоставления Украине кредита от ЕС объемом 90 млрд евро. Средства предназначены для покрытия финансовых и военных потребностей страны в 2026 и 2027 годах. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время прессбрифинга в Брюсселе. В частности, она представила детали плана поддержки Украины на ближайшие два года, подчеркнув, что ключевой целью является укрепление позиций Украины для достижения мира.

Фото: из открытых источников

"Мы стремимся, чтобы Украина имела силу для защиты своей независимости. Поэтому мы договорились покрыть ее финансовые потребности — и бюджетные, и военные — на 2026 и 2027 годы. В декабре Европейский совет согласовал стабильное и предполагаемое финансирование, а сегодня Комиссия приняла законодательное предложение для реализации этой договоренности", — заявила она.

Она также отметила, что предоставление средств будет происходить в рамках механизма усиленного сотрудничества, в котором примут участие 24 из 27 государств-членов ЕС. Законодательное предложение предусматривает распределение суммы: одна треть, то есть 30 млрд евро, будет направлена на бюджетную поддержку, тогда как остальные 60 млрд – на военные нужды Украины.

