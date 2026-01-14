Путін буде нервувати: стало відомо про радикальне рішення для України

Європейська комісія у середу, 14 січня, затвердила пакет законодавчих ініціатив, який відкриває можливість для надання Україні кредиту від ЄС обсягом 90 млрд євро. Кошти призначені для покриття як фінансових, так і військових потреб країни у 2026 та 2027 роках. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресбрифінгу у Брюсселі. Зокрема вона представила деталі плану підтримки України на найближчі два роки, підкресливши, що ключовою метою є зміцнення позицій України для досягнення миру.

Фото: з відкритих джерел

"Ми прагнемо, щоб Україна мала силу для захисту своєї незалежності. Тому ми домовилися покрити її фінансові потреби – і бюджетні, і військові – на 2026 та 2027 роки. У грудні Європейська рада погодила стабільне та передбачуване фінансування, а сьогодні Комісія ухвалила законодавчу пропозицію для реалізації цієї домовленості", – заявила фон дер Ляєн.

Вона також зазначила, що надання коштів відбуватиметься в рамках механізму посиленої співпраці, у якому братимуть участь 24 із 27 держав-членів ЄС. Законодавча пропозиція передбачає розподіл суми: одна третина, тобто 30 млрд євро, буде спрямована на бюджетну підтримку, тоді як решта 60 млрд – на військові потреби України.

