В Берлине 24 июня запланировано проведение саммита в формате E5, в ходе которого лидеры ведущих европейских государств обсудят дальнейшие шаги по военной поддержке Украины и возможные пути завершения российско-украинской войны. Об этом сообщает Le Monde.

Фото: из открытых источников

Инициативу встречи подтвердили в правительстве Италии 22 июня. Основная цель переговоров состоит в укреплении роли Европы в урегулировании конфликта и повышении эффективности помощи Киеву.

В саммите примут участие ключевые лидеры пяти государств: премьер-министр Италии Джорджия Мелони, а также руководители Великобритании, Франции, Германии и Польши. Именно эти страны формируют объединение "E5", созданное в 2024 году как платформа для координации политики безопасности и оптимизации военной помощи Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил проведение встречи на этой неделе, однако воздержался от объявления точной даты до официального старта саммита.

Ожидается, что переговоры в Берлине продолжат дискуссии, начатые на последнем саммите G 7. В нем принимал участие президент Украины Владимир Зеленский, а ключевыми темами стали расширение поставок систем противовоздушной обороны и усиление санкционного давления на Россию.

По данным дипломатических источников, страны G7 также согласовали механизмы, позволяющие украинским оборонным предприятиям получить лицензии на производство систем ПВО и дальнобойного вооружения. Это решение рассматривается как шаг к долгосрочному укреплению обороноспособности Украины.

Портал "Комментарии" ранее писал , что президент Польши Кароль Навроцкий прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о решении о лишении его высшей польской государственной награды — ордена Белого Орла. Польский лидер отверг предположение о том, что ситуация связана исключительно с внутриполитической борьбой в Польше.