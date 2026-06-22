Путін вкотре жорстко провалив усе: на Заході розкрили несподіваний план щодо війни в Україні

У Берліні 24 червня заплановано проведення саміту у форматі "E5", під час якого лідери провідних європейських держав обговорять подальші кроки щодо військової підтримки України та можливі шляхи завершення російсько-української війни. Про це повідомляє Le Monde.

Фото: з відкритих джерел

Ініціативу зустрічі підтвердили в уряді Італії 22 червня. Основна мета переговорів полягає у зміцненні ролі Європи у врегулюванні конфлікту та підвищенні ефективності допомоги Києву.

У саміті візьмуть участь ключові лідери п’яти держав: прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, а також керівники Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі. Саме ці країни формують об’єднання "E5", створене у 2024 році як платформа для координації безпекової політики та оптимізації військової допомоги Україні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив проведення зустрічі цього тижня, однак утримався від оголошення точної дати до офіційного старту саміту.

Очікується, що переговори у Берліні продовжать дискусії, розпочаті під час останнього саміту G7. У ньому брав участь президент України Володимир Зеленський, а ключовими темами стали розширення постачання систем протиповітряної оборони та посилення санкційного тиску на Росію.

За даними дипломатичних джерел, країни G7 також погодили механізми, які дозволять українським оборонним підприємствам отримати ліцензії на виробництво систем ППО та далекобійного озброєння. Це рішення розглядається як крок до довгострокового зміцнення обороноздатності України.

Портал "Коментарі" раніше писав, що президент Польщі Кароль Навроцький прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського щодо рішення про позбавлення його найвищої польської державної нагороди — ордена Білого Орла. Польський лідер відкинув припущення про те, що ситуація пов’язана виключно з внутрішньополітичною боротьбою в Польщі.