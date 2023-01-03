Путин мог принять решение о вторжении в Украину под влиянием сильного лекарства

Глава Кремля, вероятно, находился под влиянием медикаментов, когда принял решение начать войну в Украине. Об этом пишет датская газета Berlingske, ссылаясь на источник в службе военной разведки Дании.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Источник журналистов сообщил, что мания величия – известный побочный эффект гормонального лечения, которое, вероятно, проходил Путин.



"Это не то, что я могу сказать наверняка, но я думаю, что это повлияло на его решение, когда он начал войну в Украине", – сообщил собеседник СМИ по аналитической группе по России в разведке.



В датской разведке не считают, что Путин умирает от неизлечимой болезни. Вероятно, он сейчас время от времени испытывает серьезную хроническую боль. Эксперты связывают его с давними травмами, речь идет о травмах во время падения с лошади в 2000-х годах или травмах от игры в хоккей.



При этом, датские спецслужбы не прогнозируют, что Путин в ближайшее время покинет свой пост из-за проблем со здоровьем или из-за переворота в Кремле.



"Мы не видим, чтобы кто-то собирался свергнуть его. Ни одна из российских элит не достаточно сильна, поскольку их власть происходит от Путина. Мы также не ожидаем народного восстания", – сообщили журнаилстам разведке.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Путина осталось три варианта ведения войны с Украиной . Почти год назад Путин начал свою военную операцию, которая должна была длиться несколько дней. После нескольких больших неудач, российский президент должен определиться со стратегией на 2023 год. О трех вариантах, к которым может склоняться Путин. После освобождения Херсона в сторону Путина полетела критика даже среди подконтрольной Кремлю общественности, однако не с призывами мира, а с просьбой к новым войнам.



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