Путин не хочет мира: Урсула фон дер Ляйен рассказала, какие теперь шаги готов предпринимать ЕС

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Европейский Союз будет и дальше поддерживать Украину военными и экономическими ресурсами. Европа уже инвестировала 175 миллиардов в оборону и экономику страны. Такое заявление в интервью "CNN" сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников
Глава Еврокомиссии отметила, что Украина борется не только за независимость и суверенитет, но и за соблюдение международного порядка.
По ее словам, эта война касается уважения к международной хартии, суверенитету и территориальной целостности государств.
Фон дер Ляйен также отреагировала на недавние заявления Дональда Трампа о войне в Украине.
По ее словам, США принимают решения самостоятельно, но Европейский Союз всегда четко обозначал поддержку Киева.
Топ-чиновница ЕС подчеркнула, что именно Украина должна решать, какие территории защищать и к каким переговорам идти.
Читайте также на портале "Комментарии" — тревожный звонок Зеленскому: The Economist раскритиковал власть за ошибку в июле и не только.
Также издание "Комментарии" сообщало – Украина вновь готовит контрнаступление: какие данные получил Трамп.