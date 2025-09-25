Путин не хочет мира: Урсула фон дер Ляйен рассказала, какие теперь шаги готов предпринимать ЕС

Европейский Союз будет и дальше поддерживать Украину военными и экономическими ресурсами. Европа уже инвестировала 175 миллиардов в оборону и экономику страны. Такое заявление в интервью "CNN" сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

"Мы будем железно стоять на стороне Украины. Это также означает предоставление военных возможностей, необходимых для защиты страны", — отметила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии отметила, что Украина борется не только за независимость и суверенитет, но и за соблюдение международного порядка.

По ее словам, эта война касается уважения к международной хартии, суверенитету и территориальной целостности государств.

"Доказательства убедительно показывают, что Путин является агрессором. Он не хочет мира, и именно поэтому международные правила должны соблюдаться", — высказалась фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен также отреагировала на недавние заявления Дональда Трампа о войне в Украине.

По ее словам, США принимают решения самостоятельно, но Европейский Союз всегда четко обозначал поддержку Киева.

Топ-чиновница ЕС подчеркнула, что именно Украина должна решать, какие территории защищать и к каким переговорам идти.

"Цель состоит в том, чтобы Путин сел за стол переговоров, потому что мы все хотим мира", — сказала она.

Читайте также на портале "Комментарии" — тревожный звонок Зеленскому: The Economist раскритиковал власть за ошибку в июле и не только.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина вновь готовит контрнаступление: какие данные получил Трамп.



