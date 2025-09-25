Путін не хоче миру: Урсула фон дер Ляєн розповіла, які тепер кроки готовий робити ЄС

Рубрики
Європейський Союз і надалі підтримуватиме Україну військовими та економічними ресурсами. Європа вже інвестувала 175 мільярдів у оборону та економіку країни. Таку заяву в інтерв'ю CNN зробила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Урсула фон дер Ляєн. Фото: із відкритих джерел
Глава Єврокомісії зазначила, що Україна бореться не лише за незалежність та суверенітет, а й за дотримання міжнародного порядку.
За її словами, ця війна стосується поваги до міжнародної хартії, суверенітету та територіальної цілісності держав.
Фон дер Ляєн також відреагувала на недавні заяви Дональда Трампа про війну в Україні.
За її словами, США ухвалюють рішення самостійно, але Євросоюз завжди чітко означав підтримку Києва.
Топ-чиновниця Європейського Союзу підкреслила, що саме Україна має вирішувати, які території захищати і до яких переговорів йти.
