Путін не хоче миру: Урсула фон дер Ляєн розповіла, які тепер кроки готовий робити ЄС

Європейський Союз і надалі підтримуватиме Україну військовими та економічними ресурсами. Європа вже інвестувала 175 мільярдів у оборону та економіку країни. Таку заяву в інтерв'ю CNN зробила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн. Фото: із відкритих джерел

"Ми залізно стоятимемо на боці України. Це також означає надання військових можливостей, необхідних для захисту країни", — зазначила фон дер Ляєн.

Глава Єврокомісії зазначила, що Україна бореться не лише за незалежність та суверенітет, а й за дотримання міжнародного порядку.

За її словами, ця війна стосується поваги до міжнародної хартії, суверенітету та територіальної цілісності держав.

"Докази переконливо показують, що Путін є агресором. Він не хоче миру, і саме тому міжнародні правила мають дотримуватися", — висловилася фон дер Ляйєн.

Фон дер Ляєн також відреагувала на недавні заяви Дональда Трампа про війну в Україні.

За її словами, США ухвалюють рішення самостійно, але Євросоюз завжди чітко означав підтримку Києва.

Топ-чиновниця Європейського Союзу підкреслила, що саме Україна має вирішувати, які території захищати і до яких переговорів йти.

"Мета полягає в тому, щоб Путін сів за стіл переговорів, тому що ми всі хочемо миру", — сказала вона.

