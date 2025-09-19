logo

Путин почувствует еще больший удар: страна ЕС анонсировала кардинальный шаг

Страна постепенно уменьшает объем закупок российского газа.

19 сентября 2025, 13:05
Клименко Елена

Министр экономики Испании Карлос Куэрпо заявил, что его государство поддерживает инициативу Европейской комиссии по использованию замороженных российских средств, хранящихся на территории ЕС, для финансовой помощи Украине. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg TV, передает Reuters.

Путин почувствует еще больший удар: страна ЕС анонсировала кардинальный шаг

"Мы полностью поддерживаем расширение финансовой помощи Украине... Испания выступает за введение инновационных решений для привлечения замороженных российских активов", — подчеркнул Куэрпо.

Глава экономического ведомства добавил, что Испания, входящая в число крупнейших европейских импортеров российского сжиженного газа, активно работает над сокращением зависимости от поставок из РФ и переходом к альтернативным источникам, в том числе импорта из США.

Как ранее сообщало Financial Times, в Европе разрабатывается механизм, который позволит перевести замороженные российские средства Украине без формальной конфискации. Речь идет о модели, по которой эти активы инвестируются в беспроцентные облигации ЕС, а вырученные средства передаются украинской стороне частями.

Формально РФ оставляет за собой право собственности на активы в виде еврооблигаций, однако реальные средства, использованные для их покупки, будут направлены на поддержку Украины.

В то же время глава дипломатии ЕС Кая Каллас отметила, что возврат замороженных активов России станет возможным только после уплаты полноценных репараций Украине.

Как уже писали "Комментарии", мужчины из Украины, работающие в Нидерландах, должны самостоятельно обеспечивать себя жильем. Об этом сообщила министерша по вопросам миграции и убежища Мона Кейзер, сообщает нидерландский телеканал NOS.

 



