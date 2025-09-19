Путін відчує ще більший удар: країна ЄС анонсувала кардинальний крок

Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо заявив, що його держава підтримує ініціативу Європейської комісії щодо використання заморожених російських коштів, які зберігаються на території ЄС, для фінансової допомоги Україні. Про це він повідомив в інтерв’ю Bloomberg TV, передає Reuters.

Фото: з відкритих джерел

"Ми повністю підтримуємо розширення фінансової допомоги Україні... Іспанія виступає за впровадження інноваційних рішень для залучення заморожених російських активів", — підкреслив Куерпо.

Очільник економічного відомства додав, що Іспанія, яка входить до числа найбільших європейських імпортерів російського зрідженого газу, активно працює над скороченням залежності від постачань з РФ і переходом до альтернативних джерел, зокрема імпорту з США.

Як раніше повідомляло Financial Times, в Європі розробляється механізм, який дозволить переказати заморожені російські кошти Україні без формальної конфіскації. Йдеться про модель, за якою ці активи інвестуються в безвідсоткові облігації ЄС, а виручені кошти передаються українській стороні частинами.

Формально РФ залишає за собою право власності на активи у вигляді єврооблігацій, проте реальні кошти, використані для їх купівлі, спрямовуватимуться на підтримку України.

Водночас глава дипломатії ЄС Кая Каллас зазначила, що повернення заморожених активів Росії стане можливим лише після сплати повноцінних репарацій Україні.

