Визит министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Москву на энергетический форум вызвал негативную реакцию со стороны Европейской комиссии. Как отметила пресс-секретарь ЕК Анитта Гиппер на брифинге в Брюсселе, поездка представителя страны-члена ЕС в Россию, которая продолжает войну против Украины, является "не лучшим сигналом для Путина".

Фото: из открытых источников

Она подчеркнула, что все контакты государств-членов с Россией должны соответствовать единой позиции ЕС, который на фоне агрессии РФ свел отношения с Москвой к минимуму.

"Сейчас находиться в Москве — это очень неоднозначный жест, поскольку время и контекст имеют значение", — заявила Гиппер.

Пресс-секретарь также добавила, что Европейский Союз продолжает работу над новыми антироссийскими санкциями и усилением поддержки Украины, и ожидает солидарности от всех своих членов.

Сийярто, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", повторил позицию Будапешта, согласно которой Венгрия не согласится на прекращение поставок энергоносителей из РФ и не будет воспринимать внешнее давление по этому вопросу. По его словам, для венгерской экономики отключение от российского газа и нефти будет иметь негативные последствия.

В то же время эта позиция вызывает беспокойство в Украине. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что закупка энергоресурсов у государства-агрессора – это прямое финансирование войны.

Как уже писали "Комментарии", коммунальные предприятия Киева активно поддерживают Вооруженные силы Украины и инициируют создание эвакуационного транспорта, который должен использоваться в случае чрезвычайных ситуаций.