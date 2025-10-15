Путін отримав сигнал: у ЄС жорстко накинулися на Сійярто через візит до Москви

Візит міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто до Москви на енергетичний форум викликав негативну реакцію з боку Європейської комісії. Як зазначила речниця ЄК Анітта Гіппер на брифінгу в Брюсселі, поїздка представника країни-члена ЄС до Росії, яка продовжує війну проти України, є "не найкращим сигналом для Путіна".

Вона наголосила, що всі контакти держав-членів з Росією повинні відповідати єдиній позиції ЄС, який на тлі агресії РФ звів відносини з Москвою до мінімуму.

"Зараз перебувати в Москві — це дуже неоднозначний жест, оскільки час і контекст мають значення", — заявила Гіппер.

Речниця також додала, що Європейський Союз продовжує роботу над новими антиросійськими санкціями та посиленням підтримки України, і очікує солідарності від усіх своїх членів.

Сійярто, виступаючи на форумі "Російський енергетичний тиждень", вкотре повторив позицію Будапешта, згідно з якою Угорщина не погодиться на припинення постачання енергоносіїв з РФ і не сприйматиме зовнішній тиск із цього питання. За його словами, для угорської економіки відключення від російського газу та нафти матиме негативні наслідки.

Водночас ця позиція викликає занепокоєння в Україні. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що закупівля енергоресурсів у держави-агресора — це пряме фінансування війни.

