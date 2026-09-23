Европейский Союз продолжает давить санкциями на Россию, однако непоколебимая программа, вероятно, дала сбой – ограничения не продлили для некоторых российских олигархов.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Галина Янченко рассказала, почему снятие санкций ЕС с двух российских олигархов — Усманова и Фридмана — является очень опасным сигналом. По ее словам, "это решение — выстрел Евросоюза себе в ногу".

Политик пояснила, что, с одной стороны, впервые ЕС продлевает санкции против РФ сразу на три года вместо привычных шести месяцев. С другой – без всяких условий исключает двух российских олигархов из санкционного списка.

"Это решение посылает очень плохой сигнал безопасности России: жмите дальше — и рано или поздно Европа уступит. И я уверена, что в Кремле это решение празднуют. В то же время только на прошлой неделе Россия, так же без всяких условий, просто забирает себе контроль над местными активами нескольких крупных европейских компаний – Nestlé, Auchan, FM Logistic и Lemana PRO, бывшей Leroy Merlin”, – отмечает Янченко.

По ее словам, все это происходит в то время, когда разведки стран ЕС открыто предупреждают, что Россия готовит гибридные атаки против стран Балтии и Польши в ближайшие месяцы.

"Россияне никогда не уважали западный мир, потому что считают западных политиков слабыми. Они понимают только язык силы. И, к сожалению, в глазах России, это решение может быть воспринято как демонстрация политической слабости Европы. После таких подарков у россиян снова возникает ощущение, что им можно все. Следовательно, она продолжит свои агрессивные действия и попытки дестабилизировать Европу”, — отметила парламентарий.

Она пояснила, что теперь деньги этих двух олигархов, ранее замороженных в рамках санкций, потенциально также могут быть использованы для финансирования этих попыток дестабилизировать ЕС.

"Каждая уступка Путину — это еще одна трещина в системе безопасности ЕС. Жаль, что на этот раз Европа создает эту трещину своими руками...", — подытожила народная депутат.

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