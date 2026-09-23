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Кречмаровская Наталия
Европейский Союз продолжает давить санкциями на Россию, однако непоколебимая программа, вероятно, дала сбой – ограничения не продлили для некоторых российских олигархов.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Галина Янченко рассказала, почему снятие санкций ЕС с двух российских олигархов — Усманова и Фридмана — является очень опасным сигналом. По ее словам, "это решение — выстрел Евросоюза себе в ногу".
Политик пояснила, что, с одной стороны, впервые ЕС продлевает санкции против РФ сразу на три года вместо привычных шести месяцев. С другой – без всяких условий исключает двух российских олигархов из санкционного списка.
По ее словам, все это происходит в то время, когда разведки стран ЕС открыто предупреждают, что Россия готовит гибридные атаки против стран Балтии и Польши в ближайшие месяцы.
Она пояснила, что теперь деньги этих двух олигархов, ранее замороженных в рамках санкций, потенциально также могут быть использованы для финансирования этих попыток дестабилизировать ЕС.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какой психологический удар Путин готовит украинцам.