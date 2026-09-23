Путін святкує це, як перемогу: якої фатальної помилки припустилися в ЄС

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Кречмаровская Наталия
Європейський Союз продовжує тиснути санкціями на Росію, однак непохитна програма, ймовірно, дала збій — обмеження не продовжили для деяких російських олігархів.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Галина Янченко розповіла, чому зняття санкцій ЄС із двох російських олігархів — Усманова та Фрідмана — є дуже небезпечним сигналом. За її словами, “це рішення — постріл Євросоюзу собі в ногу”.
Політик пояснила, що, з одного боку, вперше ЄС продовжує санкції проти РФ одразу на три роки замість звичних шести місяців. З іншого — без жодних умов виключає двох російських олігархів із санкційного списку.
За її словами, все це відбувається у час, коли розвідки країн ЄС відкрито попереджають, що Росія готує гібридні атаки проти країн Балтії та Польщі в найближчі місяці.
Вона пояснила, що тепер гроші цих двох олігархів, які раніше були заморожені в межах санкцій, потенційно також можуть бути використані для фінансування цих спроб дестабілізувати ЄС.
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