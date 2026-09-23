Путін святкує це, як перемогу: якої фатальної помилки припустилися в ЄС

Європейський Союз продовжує тиснути санкціями на Росію, однак непохитна програма, ймовірно, дала збій — обмеження не продовжили для деяких російських олігархів.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Галина Янченко розповіла, чому зняття санкцій ЄС із двох російських олігархів — Усманова та Фрідмана — є дуже небезпечним сигналом. За її словами, “це рішення — постріл Євросоюзу собі в ногу”.

Політик пояснила, що, з одного боку, вперше ЄС продовжує санкції проти РФ одразу на три роки замість звичних шести місяців. З іншого — без жодних умов виключає двох російських олігархів із санкційного списку.

“Це рішення надсилає дуже поганий безпековий сигнал Росії: тисніть далі — і рано чи пізно Європа поступиться. І я впевнена, що в Кремлі це рішення святкують. Водночас лише минулого тижня Росія, так само без жодних умов, просто забирає собі контроль над місцевими активами кількох великих європейських компаній — Nestlé, Auchan, FM Logistic та Lemana PRO, колишньої Leroy Merlin”, — зазначає Янченко.

За її словами, все це відбувається у час, коли розвідки країн ЄС відкрито попереджають, що Росія готує гібридні атаки проти країн Балтії та Польщі в найближчі місяці.

“Росіяни ніколи не поважали західний світ, тому що вважають західних політиків слабкими. Вони розуміють лише мову сили. І, на жаль, в очах Росії, це рішення може бути сприйняте як демонстрація політичної слабкості Європи. Після таких подарунків у росіян знову виникає відчуття, що їм можна все. А отже, вона продовжить свої агресивні дії та спроби дестабілізувати Європу”, — зазначила парламентарка.

Вона пояснила, що тепер гроші цих двох олігархів, які раніше були заморожені в межах санкцій, потенційно також можуть бути використані для фінансування цих спроб дестабілізувати ЄС.

“Кожна поступка Путіну — це ще одна тріщина в системі безпеки ЄС. Шкода, що цього разу Європа створює цю тріщину власними руками…”, — підсумувала народна депутатка.

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