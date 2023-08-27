Путин специально изнуряет Украину: в одной из стран ЕС рассказали о планах Кремля

Глава Кремль Владимир Путин выбрал стратегию изнурительной войны против Украины. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Политик заявила, что российский президент специально изнуряет Украину, чтобы страны, оказывающие помощь украинскому народу устали, сообщает Delfi .

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Пока кажется, что стратегия Путина – изнурительная война, длительное изнурение", — сказала она.

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По ее словам, избрав такую стратегию, Кремль будет пытаться негативно повлиять на темпы и масштабы оказания Украине помощи.

"Потом придут политические партии, которые вообще перестанут поддерживать Украину. Я вижу такую реальную возможность", – заявила премьер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Буданов назвал единственный ресурс, оставшийся у Путина для войны . Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что Россия уже потерпела стратегическое поражение в войне и у Кремля нет достаточно ресурсов для ее продолжения, кроме одного – человеческого.

Кирилл Буданов критикует заявления российских экспертов, утверждающих, что Россия наращивает мощности военно-промышленного комплекса и указывает на неисчерпаемость запасов российской техники. Глава ГУР объясняет, что в таком случае Россия не обращалась к своим союзникам-партнерам Ирана и Северной Кореи.

Буданов рассказал, что именно благодаря человеческому ресурсу, который тратит высшее руководство РФ бездумно, продолжается агрессия и содержание оккупированных украинских территорий. Руководитель Главного управления разведки считает единственным способом преодолеть такую тактику Кремля могут только активные действия со стороны украинских сил.

