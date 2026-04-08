Глава венгерского правительства Виктор Орбан может объявить чрезвычайное положение и отсрочить парламентские выборы в Венгрии, запланированные на 12 апреля. Даже если голосование состоится, у премьера есть возможность оспаривать результаты, ссылаясь на якобы многочисленные злоупотребления, что приведет к длительному процессу пересмотра и обострения политического кризиса.

Политолог Олег Саакян выразил мнение, что Россия активно вмешивается в избирательный процесс Венгрии и будет продолжать это делать до последнего момента. По словам Тибора Томпы, главы венгерской общины Киева и области, у Орбана нет реальных шансов на победу. Согласно последним опросам, лидирует оппозиционная партия "Тиса", которая пользуется значительной поддержкой в крупных городах.

Саакян отметил возможности различных сценариев: введение чрезвычайного положения, перенос выборов, уличные столкновения, провокации или даже имитации диверсий, например, у трубопроводов, чтобы обвинить внешние силы в воздействии на результаты. Выборы могут вообще не состояться или после их завершения Орбан заявит о фальсификации под влиянием Украины или Брюсселя.

По словам эксперта, 12 апреля вряд ли станет точкой завершения кризиса. Вероятнейший сценарий – длительный политический конфликт, ведь Орбан будет пытаться перевернуть ситуацию в свою пользу. Ко дню выборов возможны новые провокации, включая террористические атаки против ключевых фигур, в частности самого Орбана.

Саакян подчеркивает, что Россия рассматривает венгерские выборы как стратегическую борьбу за влияние в Европе и сохранение своего "гнезда" на западной границе Украины.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Венгрии все больше граждан ожидают сложной и напряженной избирательной кампании, не исключая рисков нарушений во время голосования. Социологические данные также свидетельствуют о росте тревоги по поводу возможного влияния внешних факторов, прежде всего России, а еще — использования новейших технологий, в том числе искусственного интеллекта, в политической борьбе.