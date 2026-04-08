Кремль цього не залишить: розкрито сценарій, як Путін може допомогти Орбану зірвати вибори

Глава угорського уряду Віктор Орбан може оголосити надзвичайний стан і відтермінувати парламентські вибори в Угорщині, заплановані на 12 квітня. Навіть якщо голосування відбудеться, прем’єр має можливість оскаржити результати, посилаючись на нібито численні зловживання, що призведе до тривалого процесу перегляду і загострення політичної кризи.

Політолог Олег Саакян висловив думку, що Росія активно втручається у виборчий процес Угорщини і продовжуватиме це робити до останнього моменту. За словами Тібора Томпи, голови угорської громади Києва та області, у Орбана немає реальних шансів на перемогу. Згідно з останніми опитуваннями, лідирує опозиційна партія "Тиса", яка користується значною підтримкою у великих містах.

Саакян наголосив на можливості різних сценаріїв: введення надзвичайного стану, перенесення виборів, вуличні сутички, провокації чи навіть імітації диверсій, наприклад, біля трубопроводів, щоб звинуватити зовнішні сили у впливі на результати. Вибори можуть взагалі не відбутися, або після їхнього завершення Орбан заявить про фальсифікації під впливом України чи Брюсселя.

За словами експерта, 12 квітня навряд чи стане точкою завершення кризи. Найімовірніший сценарій – тривалий політичний конфлікт, адже Орбан намагатиметься перевернути ситуацію на свою користь. До дня виборів можливі нові провокації, включно з терористичними атаками проти ключових фігур, зокрема самого Орбана.

Саакян підкреслює, що Росія розглядає угорські вибори як стратегічну боротьбу за вплив у Європі та збереження свого "гнізда" на західному кордоні України.

Портал "Коментарі" вже писав, що в Угорщині дедалі більше громадян очікують складної та напруженої виборчої кампанії, не відкидаючи ризиків порушень під час голосування. Соціологічні дані також свідчать про зростання тривоги щодо можливого впливу зовнішніх чинників, передусім Росії, а ще — використання новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту, у політичній боротьбі.