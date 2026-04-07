Вибори в Угорщині нажахали виборців: розкрито підступний план Орбана

В Угорщині дедалі більше громадян очікують складної та напруженої виборчої кампанії, не відкидаючи ризиків порушень під час голосування. Соціологічні дані також свідчать про зростання тривоги щодо можливого впливу зовнішніх чинників, передусім Росії, а ще — використання новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту, у політичній боротьбі.

Опитування було проведене аналітичним центром Political Capital і оприлюднене місцевими медіа. Його результати демонструють, що значна частина суспільства сумнівається у прозорості майбутніх виборів. Майже половина респондентів вважає, що правляча сила "Фідес" потенційно може вдатися до фальсифікацій. Натомість лише відносно невелика частка опитаних допускає подібні дії з боку опозиційного об’єднання "Тиса". Такий розрив у сприйнятті свідчить про глибокий рівень політичної поляризації в країні.

Оцінки можливих результатів голосування також різняться. Більшість учасників опитування схиляється до думки, що перемогу може здобути опозиція, тоді як трохи більше як третина очікує, що "Фідес" збереже свої позиції. Водночас багато виборців недостатньо обізнані з особливостями виборчої системи Угорщини, яка допускає ситуацію, коли політична сила з більшою кількістю голосів не отримує контроль у парламенті.

Окремо респонденти висловлюють занепокоєння щодо можливого зовнішнього впливу на виборчий процес. Найчастіше серед потенційних джерел втручання називають Росію. Інші актори, зокрема Україна, Сполучені Штати та інституції Європейського Союзу, згадуються значно рідше. Водночас на такі оцінки помітно впливають політичні уподобання самих опитаних, що ще більше підкреслює розкол у суспільстві.

