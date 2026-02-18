Путин только обрадуется: стало известно о крайне шокирующем решении стран Европы по РФ

В 2025 году объем поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европейский Союз увеличился до 418 млн куб. м в сутки, что является значительным ростом по сравнению с 325 млн. куб. м в сутки в 2024 году. Это отражено в мониторинговом отчете Офиса по поддержке реформ при Министерстве энергетики Украины.

Фото: из открытых источников

Общий импорт природного газа, включая как СПГ, так и трубопроводные поставки, вырос с 900 млн. куб. м в сутки в 2024 году до 937 млн куб. м в сутки в 2025 году, что на 15% меньше, чем в 2021 году. Однако этот прирост не компенсировал полного снижения объемов поставок газа из России, в том числе через трубопроводы.

Трубопроводные поставки газа от "Газпрома" в Европу значительно сократились: с 85 млн. куб. м в сутки в 2024 году до всего 46 млн куб. м в день в 2025 году. Как результат, доля "Газпрома" в импорте газа в ЕС снизилась с 9% до 5%.

В декабре 2025 года пять крупнейших импортеров из ЕС потратили около 1,4 млрд евро на закупку энергоресурсов из России, включая газ и СПГ. Среди основных покупателей осталась лидирующая по объемам Венгрия, за ней идут Франция и Бельгия. Всего в 2025 году страны ЕС потратили 7,2 млрд евро на российскую СПГ.

Также в 2025 году в европейские терминалы было доставлено более 15 млн тонн СПГ из "Ямала", что принесло России около 7,2 млрд евро. Несмотря на снижение поставок трубопроводного газа, доля ЕС в глобальном импорте СПГ из "Ямал СПГ" выросла с 75,4% в 2024 году до 76,1% в 2025 году.

