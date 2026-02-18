Путін тільки зрадіє: стало відомо про вкрай шокуюче рішення країн Європи щодо РФ

У 2025 році обсяг постачань російського зрідженого природного газу (ЗПГ) до Європейського Союзу збільшився до 418 млн куб. м на добу, що є значним зростанням порівняно з 325 млн куб. м на добу у 2024 році. Це відображено в моніторинговому звіті Офісу підтримки реформ при Міністерстві енергетики України.

Загальний імпорт природного газу, включаючи як ЗПГ, так і трубопровідні поставки, зріс з 900 млн куб. м на добу у 2024 році до 937 млн куб. м на добу у 2025 році, що на 15% менше, ніж у 2021 році. Проте цей приріст не компенсував повного зниження обсягів постачань газу з Росії, зокрема через трубопроводи.

Трубопровідні поставки газу від "Газпрому" до Європи значно скоротилися: з 85 млн куб. м на добу в 2024 році до лише 46 млн куб. м на добу в 2025 році. Як результат, частка "Газпрому" в імпорті газу до ЄС зменшилась з 9% до 5%.

Водночас у грудні 2025 року п’ять найбільших імпортерів з ЄС витратили близько 1,4 млрд євро на закупівлю енергоресурсів з Росії, включаючи газ і ЗПГ. Серед основних покупців залишилась Угорщина, яка лідирує за обсягами, за нею йдуть Франція і Бельгія. Загалом у 2025 році країни ЄС витратили 7,2 млрд євро на російський ЗПГ.

Також у 2025 році до європейських терміналів було доставлено понад 15 млн тонн ЗПГ з "Ямалу", що принесло Росії близько 7,2 млрд євро. Попри зниження поставок трубопровідного газу, частка ЄС у глобальному імпорті ЗПГ з "Ямал ЗПГ" зросла з 75,4% у 2024 році до 76,1% у 2025 році.

