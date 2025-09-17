logo

Главная Новости Мир ЕС Путин у себя под носом получит достойный удар от Литвы: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин у себя под носом получит достойный удар от Литвы: детали

Минобороны Литвы запустил первый учебный центр из девяти запланированных, в котором будут проводить подготовку по использованию беспилотников.

17 сентября 2025, 16:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

В городе Таураге, расположенном всего в 20 км от российского Калининграда, Литва открыла первый из девяти учебных центров по подготовке операторов беспилотников. Об этом сообщает Reuters.

Путин у себя под носом получит достойный удар от Литвы: детали

Фото: из открытых источников

Новая школа создана по инициативе Министерства обороны Литвы, и она уже принимает первых учеников как детей от 10 лет, так и взрослых. На занятиях они овладевают навыками сборки, программирования и управления различными типами дронов, включая FPV-модели, квадрокоптеры и однокрылые беспилотники.

"Это часть стратегии по усилению национальной обороны. Мы граничим с Россией и Беларусью и не можем относиться к этому легкомысленно", — подчеркнул вице-премьер и министр обороны Литвы Томас Годляускас.

Сначала учащиеся тренируются в виртуальных симуляторах, а затем переходят к практическим полетам. Как рассказал инструктор Миндаугас Тамосайтис, на полигоне дети уже осваивают базовые навыки: взлет, посадку, ориентацию в воздухе, хотя и не без падений.

Обучение с дронами происходит на фоне растущего напряжения в регионе. Литва неоднократно обращалась к партнерам НАТО с просьбой укрепить оборону воздушного пространства. Причиной послужили случаи, когда русские дроны, запущенные с территории Беларуси, нарушали литовские границы.

На прошлой неделе Североатлантический союз объявил о намерении укрепить восточный фланг Европы — это решение было принято после того, как Польша сбила российские беспилотники, вторгшиеся в ее воздушное пространство. Это был первый случай официального применения силы государством-членом НАТО из-за дроновой угрозы со стороны РФ.

После инцидента Литва подчеркнула, что подобные атаки могут стать толчком к серьезной эскалации, поскольку провокации на территории стран-членов Альянса могут вызвать ответную военную реакцию.

В ответ на рост угроз в Евросоюзе начата реализация проекта по защите восточных границ — "стена против дронов" должна стать европейской системой сдерживания подобных инцидентов.

Как уже писали "Комментарии", в последние три столетия Дания оставалась суверенным государством, однако ныне скандинавское королевство сталкивается с новыми вызовами глобального масштаба.



Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/lithuania-teaches-children-drone-skills-eastern-flank-border-with-russia-2025-09-16/?utm_source=chatgpt.com
