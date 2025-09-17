Путін у себе під носом отримає гідний удар від Литви: деталі

У місті Таураґе, що розташоване всього за 20 км від російського Калінінграда, Литва відкрила перший із дев’яти навчальних центрів з підготовки операторів безпілотників. Про це повідомляє Reuters.

Нову школу створено за ініціативою Міністерства оборони Литви, і вона вже приймає перших учнів — як дітей від 10 років, так і дорослих. На заняттях вони опановують навички збирання, програмування та керування різними типами дронів, включаючи FPV-моделі, квадрокоптери й однокрилі безпілотники.

"Це частина стратегії з посилення національної оборони. Ми межуємо з Росією та Білоруссю й не можемо ставитися до цього легковажно", — підкреслив віцепрем’єр і міністр оборони Литви Томас Годляускас.

Спочатку учні тренуються у віртуальних симуляторах, а потім переходять до практичних польотів. Як розповів інструктор Міндаугас Тамосайтіс, на полігоні діти вже освоюють базові навички: зліт, посадку, орієнтацію в повітрі — хоча й не без падінь.

Навчання із дронами відбувається на тлі зростаючої напруги в регіоні. Литва неодноразово зверталася до партнерів по НАТО з проханням зміцнити оборону повітряного простору. Причиною стали випадки, коли російські дрони, запущені з території Білорусі, порушували литовські кордони.

Минулого тижня Альянс оголосив про намір зміцнити східний фланг Європи — це рішення було ухвалене після того, як Польща збила російські безпілотники, що вторглися в її повітряний простір. Це був перший випадок офіційного застосування сили державою-членом НАТО через дронову загрозу з боку РФ.

Після інциденту Литва наголосила, що подібні атаки можуть стати поштовхом до серйозної ескалації, оскільки провокації на території країн-членів Альянсу можуть викликати відповідну військову реакцію.

У відповідь на зростання загроз, в Євросоюзі розпочато реалізацію проєкту із захисту східних кордонів — "стіна проти дронів" має стати європейською системою стримування подібних інцидентів.

Як вже писали "Коментарі", протягом останніх трьох століть Данія залишалася суверенною державою, однак нині скандинавське королівство стикається з новими викликами глобального масштабу.