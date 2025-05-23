Путин все ближе и ближе: командующий армии Румынии сделал настораживающее заявление

Военные Румынии предупреждают о многочисленных угрозах со стороны России. Некоторые из них связаны с активностью РФ в Черном море. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал начальник Генштаба обороны Румынии, генерал Георгице Влад.

Георгице Влад. Фото: из открытых источников

Он отметил, с начала полномасштабной войны в Украине для Румынии существует "много опасностей, создаваемых главным образом Российской Федерацией".

По словам командующего, Румыния регулярно сталкивается со спуфингом GPS-сигналов — подобные атаки наблюдаются практически каждую неделю.

"Мы сталкиваемся с проблемами электромагнитных помех, и здесь я имею в виду подделку и перемещение системы GPS. Они не ежедневные, но в основном мы имеем проблемы каждую неделю", — сказал Георгице Влад.

По его словам, еще одним вызовом является появление российских морских мин, дрейфующих в Черном море.

"Я могу продолжать говорить о дрейфующих минах. С начала войны в Украине мы обнаружили 122 действующие мины. Я также продолжу говорить об угрозах, связанных с подводными кабелями и трубопроводами", — добавил генерал.

Он обратил внимание, что граница Румынии с Украиной очень большая. Ее протяженность 800 километров. Георгице Влад отметил, что на сегодняшний день в мире нет такого государства, которое было могло прикрыть всю эту территорию теми средствами ПВО, которые есть в его распоряжении.

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