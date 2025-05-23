Путину стоит задуматься: какое оружие к границе с РФ хочет отправить НАТО

НАТО может отправить новейшие разведывательные беспилотные летательные аппараты (БпЛА) RQ-4D в финляндский городок Пирккала, который станет базой для дронов за считанные недели. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Yle".

НАТО. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что согласно данным источников, испытания дронов в Финляндии должны стартовать уже в июне. Сейчас идет строительство систем, которые необходимы для временной базы. В частности, для управления беспилотниками нужны специалисты, которые специализируются на них.

"Размещение беспилотников в Финляндии позволит, в частности, осуществлять мониторинг морских районов Норвегии", — говорится в публикации.

Дроны уже совершали полеты в воздушном пространстве Финляндии с осени 2023-го. В частности, их использовали для мониторинга восточной границы Альянса.

Среди особенностей RQ-4D: размах крыла составляет 40 метров; радиус полета — 16 тысяч километров; когда дрон находится в воздухе, его трудно обнаружить невооруженным глазом, поскольку высота полета может достичь до 18 километров.

БпЛА оборудован различными радарами и датчиками, которые собирают информацию.

Обычно RQ-4D вылетают с итальянской базы Сигонелла, которая расположена на Сицилии.

"НАТО рассматривает возможность создания второй базы для беспилотников в дополнение к сицилийской, однако, по данным Yle, решение о строительстве и месте не принято. В создании базы заинтересованы также Норвегия и Польша. Финляндия уже предложила НАТО свои аэродромы. Авиабаза ВВС Пирккала считается наиболее подходящим местом", — пишет издание.

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