Путина разоблачили во лжи: министры ЕС рассказали будущее России

Владимир Путин "распространяет ложь" о силе российской экономики, а признаки ее ухудшения из-за жестких санкций становятся все более очевидными.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как отмечают министры финансов восьми стран-членов Евросоюза, экономика России демонстрирует признаки "советизации" с характерными чертами бывшего СССР. Это включает экспроприацию частных активов для финансирования государственных расходов, "полное пренебрежение к социальному и экономическому благосостоянию населения" и переориентацию экономики на войну в Украине.

"Если Путин продолжит идти по этому пути, долгосрочный ущерб для российской экономики будет значительным," — цитирует издание Guardian чиновников.

Они подчеркнули, что западным демократиям необходимо срочно переломить ситуацию. Они опасаются, что после окончания войны в Украине Россия потратит несколько лет на перегруппировку своей экономики для нового нападения на Европу.

"Перестроив российскую экономику на советский лад, Путин поставил ее на путь упадка. Теперь пора для Запада еще больше усилить давление. Поддержка Украины и подрыв способности России вести войну на каждом шагу должны стать главным приоритетом каждой демократической страны", — заявили дипломаты.

Также отмечено, что Путин и его авторитарный режим распространяют ложную информацию о том, что российская экономика сильна, а военная машина не пострадала от западных санкций.

"Это ложь, которую нужно опровергнуть. Существует множество признаков того, что российская военная экономика деградирует. Санкции и другие меры, направленные на ослабление российской экономики, эффективны, но можно сделать еще больше. Мы должны продолжать усиливать давление на режим Путина и поддерживать Украину, "- говорится в сообщении.

Министры также планируют усилить ввозимые в Россию санкции в сфере энергетики, финансов и технологий, чтобы перекрыть возможные пути обхода.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Захарова истерически реагирует на санкции