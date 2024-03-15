Путина уже поздравили с победой на выборах: кто оказался первым

Президент Европейского совета Шарль Мишель саркастически "поздравил" российского диктатора Владимира Путина с победой на выборах, хотя путинский режим только объявил об их начале. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Мишель опубликовал в соцсети Х.

Шарль Мишель. Фото из открытых источников

"Хотел бы поздравить Владимира Путина с убедительной победой на выборах, которые сегодня начинаются. Без оппозиции. Без свободы. Без выбора", – отметил Шарль Мишель.

Отметим, сегодня в РФ и на временно оккупированных ей территориях стартовали президентские выборы, которые сами россияне считают фарсом. Фактически речь идет о шестом переизбрании Владимира Путина, который не скрывает желания уничтожить Украину как государство и ослабить, либо развалить НАТО. Именно такую "национальную идею" он, похоже, "продал" россиянам, намереваясь оставаться бессрочным президентом. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" ситуацию внутри РФ накануне перевыборов Путина, а также спрогнозировали, станут ли они для диктатора и его режима – последними.

Читайте также на портале "Комментарии" — МИД Украины заявил, что так называемые "выборы" в оккупации являются незаконными и не будут иметь никаких правовых оснований. Принудительное привлечение к участию на псевдовыборах украинцев, которые сейчас живут на временно оккупированных территориях, является так же незаконным.

Также издание "Комментарии" сообщало – "выборы" Путина на оккупированной территории: ЦНС рассказал, что там происходит.



