Станут ли для Путина эти перевыборы последними: как реагировать Украине

На этой неделе в РФ и на временно оккупированных ей территориях состоятся президентские выборы, которые сами россияне считают фарсом. Фактически речь идет о шестом переизбрании Владимира Путина, который не скрывает желания уничтожить Украину как государство и ослабить, либо развалить НАТО. Именно такую "национальную идею" он, похоже, "продал" россиянам, намереваясь оставаться бессрочным президентом. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" ситуацию внутри РФ накануне перевыборов Путина, а также спрогнозировали, станут ли они для диктатора и его режима – последними.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Россияне не готовы выходить на протесты

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко поделился таким комментарием:

"Скорее всего, это действительно будут последние выборы Путина. На Россию надвигается серьезный кризис, одним из триггеров которого будет вероятное непризнание результатов этих "выборов" частью цивилизованного мира".

Далее, по мнению эксперта, есть вещи, которые зависят и не зависят от нас.

Он уверен, что Украине надо максимально показывать, что "выборы" на наших оккупированных территориях являются нелегитимными. Причем, акцентирует Андрей Еременко, это видно даже по т.н. "спискам избирателей". Россияне опубликовали их в количестве, в котором люди проживали на тех территориях до оккупации.

"Очевидно, что местных жителей там стало куда меньше. Есть погибшие, есть выехавшие и так далее. Кроме того, голосовать разрешили людям с украинскими паспортами. С какой стати? Все эти вещи наша дипломатия должна проговаривать, упирая не только на попранные РФ морально-этические нормы, но и на юридические моменты. И добиваться не только не признания данных псевдовыборов, но и введения за них новых санкций", – считает эксперт.

Не от нас, по его словам, зависит, как пройдут эти выборы на международно признанной территории РФ. Будут ли там настолько массовые фальсификации, что скрыть их невозможно? Будет ли достаточно еще и такого рода доказательств, что "царь — не настоящий"? Будут ли какие-то протесты?

"Пока что, судя по просачивающимся данным с территории РФ, люди на самом деле не поддерживают уже ни путинскую власть, ни войну. Но россияне не готовы выходить на протесты. Ну, а социология при тоталитарных режимах – это такая же фикция, как и "выборы". Потому достоверных данных ни о настроениях россиян, ни о результатах очередного постановочного волеизъявления мы не узнаем", – констатирует Андрей Еременко.

Мы должны расставить акценты

Политический эксперт Светлана Кушнир напоминает присказку, что сколь веревочке не виться, а конец будет. Учитывая возраст (71 год), а также общую токсичность персонажа, эти выборы для Путина таки – последние, считает она.

"То, как Путин "продает" российским гражданам себя, чтобы быть избранным, похоже на советский гастроном 80-х: есть так много сортов рыбы, но в продажу привезли только тюльку, берите, а то завтра уже не будет. Но акценты мы должны расставить: 17 марта путинский режим проведет так называемые президентские выборы – и к участию в этом фарсе будет склонять граждан Украины на временно оккупированных территориях (ВОТ). Таким втягиванием украинцев с ВОТ в российские выборы Кремль преследует ряд целей", – акцентирует Светлана Кушнир.

Во-первых – это попытка легитимизации оккупации и незаконного процесса "выборов" в целом.

"То есть, для мира захватчик будет демонстрировать инкорпорацию в Россию захваченных территорий Украины. Мол, смотрите все, у нас проходят выборы, люди на них голосуют, да тут – расцвет демократии, отменяйте санкции! В действительности участие украинцев в оккупации в российских выборах не имеет ничего общего с демократическим волеизъявлением и является юридически ничтожным актом. Если удастся бойкот российских "выборов" на ВОТ — это должно быть воспринято мировым сообществом как форма сопротивления оккупации, которая приближает победу Украины. Но мы понимаем, что ситуация там крайне тяжелая, поэтому каждый украинец в оккупации должен считаться с степенью персонального риска. И, действуя наперекор захватчикам, в первую очередь, беречь себя, свою жизнь. Потому что наша война против России не столько за территорию, сколько в первую очередь – за людей, за украинских граждан, которых путинский режим взял в заложники", – поясняет эксперт.

Во-вторых, продолжает она, выборы в оккупированных городах и селах Украины несут идеологическую составляющую по отношению к собственно россиянам. Чтобы показать им, как хорошо, что они с Путиным, как хорошо, что империя разрослась благодаря ему.

"И знаете, многие россияне проникнутся таким ощущением "гордости за свое Отечество". И будут следующие шесть лет "гордится". А потом: или осел упадет, или падишах сдохнет, – считает Светлана Кушнир. – Нет сомнений, что эти "выборы" должны быть осуждены миром, а Путин стать окончательно нерукопожимаем. Миру также следует усилить санкции за принуждение украинцев на ВТО голосовать".

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