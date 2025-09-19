Как известно именно от продажи энергоресурсов Москва черпает основные доходы из бюджета, которые потом использует для продолжение войны против Украины. Учитывая это, Европейская комиссия предложит запретить импорт российского сжиженного газа (СПГ) к 1 января 2027 года, на год раньше запланированного срока. Об этом говорится в материале "Bloomberg".

Российский сжиженный газ. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники СМИ отмечает, что это будет сделано в рамках 19-го пакета санкций против Москвы.

Европейский Союз готовит меры для ускоренного отказа от российского сжиженного природного газа. Решение обсуждается всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп призвал ЕС активнее ограничивать энергетическую торговлю Кремля.

Еврокомиссия рассматривает возможность включить в новый пакет санкций пункт о прекращении импорта всего российского СПГ раньше конца 2027 года. Этот срок изначально был целевым для ЕС. По данным Bloomberg, предложения могут быть представлены уже в пятницу 19 сентября.

Кроме санкционного пакета, рассматривается вариант ускорить отказ от российского газа через поправки к плану RePowerEU. Этот документ был разработан в 2022 году для снижения зависимости от энергетики Москвы.

"С тех пор как мы представили план RePowerEU в 2022 году, мы говорили, что отказ от российской энергии лучше осуществить скорее, чем позже", — отметила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Есть правда и небольшой нюанс, для включения СПГ в пакет санкций необходимо единогласие всех стран ЕС. Однако изменения в рамках плана RePowerEU могут быть приняты квалифицированным большинством голосов.

"Европа проделала огромную работу и добилась успеха в сокращении зависимости от российской энергии и газа", — заявил глава совета министров финансов зоны евро Пасхаль Донохью.

По его словам, Еврокомиссия намерена ускорить снижение зависимости от Москвы, и усилия в этом направлении будут предприняты.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава MI6 ответил, есть ли факты, которые говорят о том, что вскоре война завершится.



