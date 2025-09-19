Путіну на продовження війни дадуть ще менше часу: з якою пропозицією виступить ЄС

Як відомо саме від продажу енергоресурсів Москва черпає основні доходи з бюджету, які потім використовує для продовження війни проти України. Враховуючи це, Європейська комісія запропонує заборонити імпорт російського зрідженого газу (ЗПГ) до 1 січня 2027 року, на рік раніше від запланованого терміну. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Посилаючись на джерела ЗМІ, зазначає, що це буде зроблено в рамках 19-го пакету санкцій проти Москви.

Європейський Союз готує заходи щодо прискореної відмови від російського зрідженого природного газу. Рішення обговорюється лише через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп закликав ЄС активніше обмежувати енергетичну торгівлю Кремля.

Єврокомісія розглядає можливість включити до нового пакету санкцій пункту про припинення імпорту всього російського ЗПГ раніше кінця 2027 року. Цей термін спочатку був цільовим для ЄС. За даними Bloomberg, пропозиції можуть бути подані вже у п'ятницю, 19 вересня.

Крім санкційного пакету, розглядається варіант прискорити відмову від російського газу через поправки до плану RePowerEU. Цей документ було розроблено у 2022 році для зниження залежності від енергетики Москви.

"З того часу, як ми представили план RePowerEU у 2022 році, ми говорили, що відмову від російської енергії краще здійснити швидше, ніж пізніше", — зазначила представник Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

Є правда і невеликий нюанс, для включення ЗПГ до пакету санкцій необхідна одностайність усіх країн ЄС. Однак зміни в рамках плану RePowerEU можуть бути ухвалені кваліфікованою більшістю голосів.

"Європа проробила величезну роботу і досягла успіху в скороченні залежності від російської енергії та газу", — заявив голова ради міністрів фінансів зони євро Пасхаль Донох'ю.

За його словами, Єврокомісія має намір прискорити зниження залежності від Москви, і зусилля в цьому напрямі буде зроблено.

