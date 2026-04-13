Пылкий союзник Орбана категорически высказался о выборах в Венгрии и упомянул о "Дружбе": детали

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо публично поздравил Петера Мадяра с победой на парламентских выборах в Венгрии и выразил готовность к активному сотрудничеству с новым правительством. В своем заявлении Фицо отметил важность развития двусторонних отношений, в частности в сфере энергетики, которая является приоритетной для Словакии.

Фицо сделал свое поздравление через социальную сеть X, выразив уважение выбора граждан Венгрии и признав результат голосования. Он отметил, что готов к продуктивному взаимодействию с новым премьер-министром, подчеркивая важность сотрудничества между двумя странами по многим направлениям.

Словакия, по словам Фицо, стремится поддерживать дружеские и взаимовыгодные отношения с Венгрией, что является основой дальнейшего сотрудничества. Премьер также отметил необходимость восстановления формата Вышеградской группы, которая играет важную роль в региональной политике и экономике. Одним из важных направлений сотрудничества является общая защита энергетических интересов, включающая возможность взаимодействия в области энергетической безопасности и инфраструктуры.

Фицо также отметил, что важно улучшить положение национальных меньшинств в обеих странах, чтобы обеспечить их права и равные возможности. Этот вопрос остается важным аспектом двусторонних отношений между Словакией и Венгрией.

Завершая свое обращение, Роберт Фицо подчеркнул, что Словакия, Венгрия и страны Центральной Европы имеют общий интерес в возобновлении работы нефтепровода "Дружба", что является стратегически важным для энергетической безопасности региона.

