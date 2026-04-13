logo_ukra

BTC/USD

70822

ETH/USD

2188.25

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Палкий союзник Орбана категорично висловився про вибори в Угорщині та згадав про "Дружбу": деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Палкий союзник Орбана категорично висловився про вибори в Угорщині та згадав про "Дружбу": деталі

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо привітав Петера Мадяра з успіхом на виборах в Угорщині та визначив основні напрямки майбутньої співпраці

13 квітня 2026, 11:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо публічно привітав Петера Мадяра з перемогою на парламентських виборах в Угорщині та висловив готовність до активної співпраці з новим урядом. У своїй заяві Фіцо наголосив на важливості розвитку двосторонніх відносин, зокрема в сфері енергетики, яка є пріоритетною для Словаччини.

Фото: з відкритих джерел

Фіцо зробив своє привітання через соціальну мережу X, висловивши повагу до вибору громадян Угорщини та визнавши результат голосування. Він зазначив, що готовий до продуктивної взаємодії з новим прем'єр-міністром, підкреслюючи важливість співпраці між двома країнами в багатьох напрямках.

Словаччина, за словами Фіцо, прагне підтримувати дружні та взаємовигідні відносини з Угорщиною, що є основою для подальшої співпраці. Прем'єр також наголосив на необхідності відновлення формату Вишеградської групи, яка відіграє важливу роль у регіональній політиці та економіці. Одним з важливих напрямків співпраці є спільний захист енергетичних інтересів, що включає можливість взаємодії в галузі енергетичної безпеки та інфраструктури.

Фіцо також зазначив, що важливо покращити становище національних меншин в обох країнах, щоб забезпечити їх права та рівні можливості. Це питання залишається важливим аспектом у двосторонніх відносинах між Словаччиною та Угорщиною.

Завершуючи своє звернення, Роберт Фіцо підкреслив, що Словаччина, Угорщина та країни Центральної Європи мають спільний інтерес у відновленні роботи нафтопроводу "Дружба", що є стратегічно важливим для енергетичної безпеки регіону.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп відкрито розкритикував Папу Римського Лева XIV, закидаючи йому неправильний підхід до зовнішньої політики, особливо щодо ситуації в Ірані.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини