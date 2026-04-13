Палкий союзник Орбана категорично висловився про вибори в Угорщині та згадав про "Дружбу": деталі

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо публічно привітав Петера Мадяра з перемогою на парламентських виборах в Угорщині та висловив готовність до активної співпраці з новим урядом. У своїй заяві Фіцо наголосив на важливості розвитку двосторонніх відносин, зокрема в сфері енергетики, яка є пріоритетною для Словаччини.

Фіцо зробив своє привітання через соціальну мережу X, висловивши повагу до вибору громадян Угорщини та визнавши результат голосування. Він зазначив, що готовий до продуктивної взаємодії з новим прем'єр-міністром, підкреслюючи важливість співпраці між двома країнами в багатьох напрямках.

Словаччина, за словами Фіцо, прагне підтримувати дружні та взаємовигідні відносини з Угорщиною, що є основою для подальшої співпраці. Прем'єр також наголосив на необхідності відновлення формату Вишеградської групи, яка відіграє важливу роль у регіональній політиці та економіці. Одним з важливих напрямків співпраці є спільний захист енергетичних інтересів, що включає можливість взаємодії в галузі енергетичної безпеки та інфраструктури.

Фіцо також зазначив, що важливо покращити становище національних меншин в обох країнах, щоб забезпечити їх права та рівні можливості. Це питання залишається важливим аспектом у двосторонніх відносинах між Словаччиною та Угорщиною.

Завершуючи своє звернення, Роберт Фіцо підкреслив, що Словаччина, Угорщина та країни Центральної Європи мають спільний інтерес у відновленні роботи нафтопроводу "Дружба", що є стратегічно важливим для енергетичної безпеки регіону.

