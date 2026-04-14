Расширение ЕС под угрозой: какие страны больше всего против вступления Украины в Союз

Идея ускоренного расширения Европейского Союза, включая перспективу вступления Украины, сталкивается с серьезным сопротивлением внутри самого блока. Как сообщает Politico, ряд ключевых стран ЕС не поддерживает активное обсуждение этого процесса и фактически блокирует его ускорение.

Европейский Союз.

По данным источников издания среди дипломатов и чиновников Евросоюза, против более быстрого расширения выступают Франция, Германия, Нидерланды и Италия. Их позиция, по сути, ставит под сомнение инициативу председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая продвигает концепцию расширенного ЕС с возможным участием Украины.

Европейские столицы опасаются, что тема расширения может усилить позиции популистских сил внутри стран-членов, а также спровоцировать сложные общественные дискуссии и даже референдумы по каждой новой стране-кандидату. Дополнительным фактором называют "травматичный опыт" вступления Венгрии в ЕС в 2004 году, после которого союз столкнулся с проблемами внутри собственной политической системы.

Один из дипломатов ЕС отмечает, что вопрос включения расширения в повестку саммита в Никосии уже фактически снят с обсуждения из-за отсутствия консенсуса. В качестве примера политических рисков приводятся опасения повторения дискуссий о "дешевой рабочей силе", подобных тем, что сопровождали вступление Польши.

Внутри Евросоюза звучат опасения, что подобная риторика может быть использована популистами, особенно во Франции, где тема расширения способна повлиять на политические кампании правых сил. При этом схожие позиции занимают и Берлин, Амстердам и Рим, настаивая на строгом соблюдении "основанного на заслугах" процесса без ускорений по геополитическим причинам.

Отдельным фактором напряжения остается опыт ЕС с Венгрией, которую критиковали за отклонения от демократических стандартов и блокирование решений по поддержке Украины. Даже страны-кандидаты, такие как Черногория, сталкиваются с бюрократической паузой, несмотря на выполнение требований.

Для Украины ситуация особенно чувствительна: членство в ЕС рассматривается как ключевой элемент долгосрочных гарантий безопасности. Однако, как отмечают источники, даже обсуждение ускоренного вступления в ближайшие годы вызывает сопротивление. В Брюсселе признают: консенсус по этому вопросу пока не достигнут, и "мы еще не там".

