Розширення ЄС під загрозою: які країни найбільше проти вступу України до Союзу

Ідея прискореного розширення Європейського Союзу, включаючи перспективу вступу України, стикається із серйозним опором усередині самого блоку. Як повідомляє Politico, низка ключових країн ЄС не підтримує активного обговорення цього процесу і фактично блокує його прискорення.

Європейський Союз.

За даними джерел видання серед дипломатів та чиновників Євросоюзу, проти швидшого розширення виступають Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія. Їхня позиція, по суті, ставить під сумнів ініціативу голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн, яка просуває концепцію розширеного ЄС із можливою участю України.

Європейські столиці побоюються, що тема розширення може посилити позиції популістських сил усередині країн-членів, а також спровокувати складні суспільні дискусії та навіть референдуми щодо кожної нової країни-кандидата. Додатковим фактором називають "травматичний досвід" вступу Угорщини до ЄС у 2004 році, після якого союз зіштовхнувся із проблемами всередині власної політичної системи.

Один із дипломатів ЄС зазначає, що питання включення розширення до порядку денного саміту в Нікосії вже фактично зняте з обговорення через відсутність консенсусу. Як приклад політичних ризиків наводяться побоювання повторення дискусій про "дешеву робочу силу", подібні до тих, що супроводжували вступ Польщі.

Всередині Євросоюзу звучать побоювання, що подібна риторика може бути використана популістами, особливо у Франції, де тема розширення здатна вплинути на політичні кампанії правих сил. При цьому подібні позиції займають і Берлін, Амстердам і Рим, наполягаючи на суворому дотриманні "заснованого на заслугах" процесу без прискорень із геополітичних причин.

Окремим чинником напруження залишається досвід ЄС з Угорщиною, яку критикували за відхилення від демократичних стандартів та блокування рішень щодо підтримки України. Навіть країни-кандидати, такі як Чорногорія, стикаються з бюрократичною паузою, незважаючи на виконання вимог.

Для України ситуація є особливо чутливою: членство в ЄС розглядається як ключовий елемент довгострокових гарантій безпеки. Однак, як зазначають джерела, навіть обговорення прискореного вступу найближчими роками викликає опір. У Брюсселі визнають: консенсусу з цього питання поки що не досягнуто, і "ми ще не там".

