logo_ukra

BTC/USD

74755

ETH/USD

2387.66

USD/UAH

43.44

EUR/UAH

50.75

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Розширення ЄС під загрозою: які країни найбільше проти вступу України до Союзу
commentss НОВИНИ Всі новини

Розширення ЄС під загрозою: які країни найбільше проти вступу України до Союзу

Франція, Німеччина та Італія побоюються політичних ризиків та популізму, а Брюссель знову загруз у дебатах про нових членів

14 квітня 2026, 11:53
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ідея прискореного розширення Європейського Союзу, включаючи перспективу вступу України, стикається із серйозним опором усередині самого блоку. Як повідомляє Politico, низка ключових країн ЄС не підтримує активного обговорення цього процесу і фактично блокує його прискорення.

Розширення ЄС під загрозою: які країни найбільше проти вступу України до Союзу

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

За даними джерел видання серед дипломатів та чиновників Євросоюзу, проти швидшого розширення виступають Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія. Їхня позиція, по суті, ставить під сумнів ініціативу голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн, яка просуває концепцію розширеного ЄС із можливою участю України.

Європейські столиці побоюються, що тема розширення може посилити позиції популістських сил усередині країн-членів, а також спровокувати складні суспільні дискусії та навіть референдуми щодо кожної нової країни-кандидата. Додатковим фактором називають "травматичний досвід" вступу Угорщини до ЄС у 2004 році, після якого союз зіштовхнувся із проблемами всередині власної політичної системи.

Один із дипломатів ЄС зазначає, що питання включення розширення до порядку денного саміту в Нікосії вже фактично зняте з обговорення через відсутність консенсусу. Як приклад політичних ризиків наводяться побоювання повторення дискусій про "дешеву робочу силу", подібні до тих, що супроводжували вступ Польщі.

Всередині Євросоюзу звучать побоювання, що подібна риторика може бути використана популістами, особливо у Франції, де тема розширення здатна вплинути на політичні кампанії правих сил. При цьому подібні позиції займають і Берлін, Амстердам і Рим, наполягаючи на суворому дотриманні "заснованого на заслугах" процесу без прискорень із геополітичних причин.

Окремим чинником напруження залишається досвід ЄС з Угорщиною, яку критикували за відхилення від демократичних стандартів та блокування рішень щодо підтримки України. Навіть країни-кандидати, такі як Чорногорія, стикаються з бюрократичною паузою, незважаючи на виконання вимог.

Для України ситуація є особливо чутливою: членство в ЄС розглядається як ключовий елемент довгострокових гарантій безпеки. Однак, як зазначають джерела, навіть обговорення прискореного вступу найближчими роками викликає опір. У Брюсселі визнають: консенсусу з цього питання поки що не досягнуто, і "ми ще не там".

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.politico.eu/article/fear-populists-pushing-governments-oppose-expanding-eu/
Теги:

Новини

Всі новини