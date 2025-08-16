Разговор Трампа с Путиным раскрыл глаза: к чему теперь Литва призывает союзников

Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита американского президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным призвал к существенному усилению давления на Россию. Об этом литовский лидер написал в соцсети Х.

Гитанас Науседа. Фото: из открытых источников

В контексте саммита на Аляске Науседа приветствовал усилия Дональда Трампа по прекращению войны, развязанной Россией.

Он также добавил, что после заявления Дональда Трампа о готовности США предоставить гарантии безопасности Литва готова присоединиться к "коалиции решительных".

"Поскольку Россия не проявляет желания прекратить войну в Украине, необходимо усилить давление, в частности ввести более жесткие международные санкции. Убийства невинных гражданских лиц должны прекратиться до начала переговоров о заключении мирного соглашения", – подчеркнул литовский президент.

