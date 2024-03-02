Разногласия по Украине: МИД Франции отреагировал на слухи о расколе между Берлином и Парижем

Между Францией и Германией нет раскола, несмотря на очевидные разногласия между президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Олафом Шольцем по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью газете Le Monde заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне.

Глава МИД Франции Стефан Сежурне. Фото: из открытых источников

"Не существует франко-немецкого столкновения, мы согласны по 80% вопросов", – заявил Стефан Сежурне.

Кроме резонансного заявления о возможности отправки войск в Украину во время конференции в поддержку Киева, организованной Парижем в понедельник, глава французского государства, как представляется, неявно упрекнул такие страны, как Германия, которая долгое время колебалась с предоставлением Киеву определенного тяжелого вооружения.

"Я говорил со своей немецкой коллегой Аннеленой Бербок, мы увидимся в следующий вторник в Париже. Есть желание поговорить друг с другом", – сказал Сежурне.

"Здесь нет никакой драмы, поскольку у нас одинаковая цель – поддержать Украину", – также подчеркнул он.

Министр иностранных дел напомнил, что Франция и Германия имеют "разную степень обязательств" с начала войны в Украине, в частности "в отношении ракет".

Кроме того, французский министр отверг идею о том, что дискуссии о военном присутствии в Украине имеют предвыборные цели накануне европейских выборов в июне. "Этот вопрос не является избирательным, он является экзистенциальным. Украина оказалась в центре предвыборных дебатов, потому что на самом деле существуют разногласия в позициях по этому вопросу. Я бы предпочел, чтобы это было не так, и чтобы существовал широкий консенсус вне партийных разногласий", – заявил Сежурне.

Отметим, при этом агентство "Bloomberg" выдало материал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц не ладят между собой. Их конфликт может вредить Украине.



