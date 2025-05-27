Реакция Путина будет мгновенной: Кремль уже не избежит страшного наказания

Европейский Союз готовится к внедрению 18-го пакета санкций против РФ, и в этот раз среди самых мощных мер — снижение предельной цены российской нефти. Такой шаг может оказаться серьезным экономическим ударом для Москвы. Кроме того, ЕС может полностью запретить возобновление или использование российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", заявил глава Центра совместных действий Олег Рыбачук.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Он также отметил, что хотя в новом санкционном пакете предусмотрен целый ряд ограничений, они вряд ли кардинально изменят поведение Путина.

По мнению эксперта, ключевой рычаг давления на Россию – европейские финансы. Речь идет о более чем 200 миллиардах евро замороженных российских активов, которые можно было бы направить на закупку американского оружия для Украины. Именно возможность конфискации этих средств вызывает острейшую реакцию у Кремля.

Рыбачук подчеркнул: ЕС пока что затрудняется сделать решительный шаг и создать прецедент конфискации активов, хотя именно этот инструмент мог бы действительно заставить Россию ощутить последствия войны.

Он также подчеркнул важность интеграции Украины в европейскую систему безопасности. Речь идет, в частности, о предложении военного бюджета Украины частью оборонного бюджета ЕС с 2026 года. Это, по его мнению, логично, ведь украинское оружие и стандарты уже отвечают требованиям НАТО и ЕС, а в некоторых случаях даже превосходят их.

Рыбачук призывает Европу определиться: либо оставаться зависимым от стратегических решений США, либо создать самостоятельную оборонную доктрину, где Украина будет играть ключевую роль. Поддержка украинского ВПК в такой концепции должна быть одной из приоритетных инвестиций.

Как уже писали "Комментарии", бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что российский диктатор Владимир Путин действительно стремится прекратить войну против Украины, однако хочет сделать это на выгодных для себя условиях.