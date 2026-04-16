Рекорд, несмотря на санкции: одна из крупнейших стран ЕС резко увеличила закупки российского газа

Испания в марте 2026 года закупила самый большой в своей истории объем российского газа, несмотря на санкционное давление ЕС и войну в Украине. Об этом сообщает El País со ссылкой на данные оператора Enagás.

По официальной статистике, импорт достиг 9 807 гигаватт-часов — это больше, чем в разгар энергетического кризиса 2023 года, и более чем вдвое превышает показатели февраля.

Эксперты объясняют резкий рост несколькими факторами. Прежде всего — эскалацией на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по Ирану, что повлекло за собой скачок цен на газ с примерно 30 до более 60 евро за мегаватт-час. В то же время поставки из Персидского залива сократились из-за атак на энергетическую инфраструктуру в регионе.

На этом фоне российский газ оказался дешевле: из-за санкций Москва потеряла часть рынков и вынуждена предлагать более выгодные цены. Дополнительным стимулом стал будущий запрет ЕС на покупку российского газа на спотовом рынке, который вступит в силу в конце апреля, трейдеры поспешили закупить ресурс заранее.

Испания играет не только роль потребителя, но и ключевого газового хаба. Страна имеет шесть регазификационных терминалов, что позволяет хранить и перепродавать сжиженный газ другим европейским государствам.

В то же время растет и внутренний спрос. В марте потребление газа увеличилось на 2%, а использование для производства электроэнергии – почти на 47%. Оператор Red Eléctrica более активно привлекает газовые электростанции для стабилизации энергосистемы.

Тем не менее, ЕС планирует полностью отказаться от российского газа: импорт сжиженного топлива могут запретить уже с 2027 года. Однако часть стран сомневается в реалистичности этих планов без надежной альтернативы.

Испания уже ведет переговоры о расширении поставок из Алжира и наращивает закупки из США, особенно после возвращения Дональда Трампа к власти. Впрочем, нынешний рекорд показывает, что даже под санкциями российский газ остается важным элементом энергобаланса Европы.

Читайте на портале "Комментарии" — ремонтные работы на магистральном нефтепроводе "Дружба" планируют завершить до конца апреля, после чего ожидается постепенное возобновление транзита нефти в страны Европы.



