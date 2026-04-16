Рекорд попри санкції: одна з найбільших країн ЄС різко збільшила закупівлі російського газу

Іспанія у березні 2026 року закупила найбільший в своїй історії обсяг російського газу, попри санкційний тиск ЄС і війну в Україні. Про це повідомляє El País з посиланням на дані оператора Enagás.

Російський газ. Фото: з відкритих джерел

За офіційною статистикою, імпорт сягнув 9 807 гігават-годин — це більше, ніж у розпал енергетичної кризи 2023 року, і більш ніж удвічі перевищує показники лютого.

Експерти пояснюють різке зростання кількома факторами. Передусім — ескалацією на Близькому Сході після ударів США та Ізраїлю по Ірану, що спричинило стрибок цін на газ із приблизно 30 до понад 60 євро за мегават-годину. Водночас постачання з Перської затоки скоротилися через атаки на енергетичну інфраструктуру в регіоні.

На цьому тлі російський газ виявився дешевшим: через санкції Москва втратила частину ринків і змушена пропонувати вигідніші ціни. Додатковим стимулом стала майбутня заборона ЄС на купівлю російського газу на спотовому ринку, яка набуде чинності наприкінці квітня трейдери поспішили закупити ресурс заздалегідь.

Іспанія відіграє не лише роль споживача, а й ключового газового хабу. Країна має шість регазифікаційних терміналів, що дозволяє зберігати і перепродавати скраплений газ іншим європейським державам.

Водночас зростає і внутрішній попит. У березні споживання газу збільшилося на 2%, а використання для виробництва електроенергії – майже на 47%. Оператор Red Eléctrica активніше залучає газові електростанції для стабілізації енергосистеми.

Попри це, ЄС планує повністю відмовитися від російського газу: імпорт скрапленого палива можуть заборонити вже з 2027 року. Однак частина країн сумнівається в реалістичності цих планів без надійної альтернативи.

Іспанія вже веде переговори про розширення поставок із Алжиру та нарощує закупівлі з США, особливо після повернення Дональд Трамп до влади. Втім, нинішній рекорд показує: навіть під санкціями російський газ залишається важливим елементом енергобалансу Європи.

