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Главная Новости Мир ЕС Рекордные наводнения в Западной Европе привели к десяткам погибших (фото)
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Рекордные наводнения в Западной Европе привели к десяткам погибших (фото)

Многие немцы и бельгийцы числятся пропавшими без вести и число жертв наводнений может сильно возрасти

сегодня, 21:39
Автор:

Андрей Ройко

Не менее 44 человек погибли, а также многие числятся пропавшими без вести после сильных наводнений в западном регионе Германии. Стихия унесла жизни еще 6 человек в Бельгии. В результате наводнений пострадала и Голландия, но о погибших там пока не сообщается. Также в 10 регионах Франции введен режим повышенной опасности из-за ожидаемых наводнений. Готовятся к выходу из берегов рек и озер в Швейцарии.

Рекордные наводнения в Западной Европе привели к десяткам погибших (фото)

Рекордное наводнение в западной Германии, фото из открытых источников

За последние 24 часа в этом густонаселенном регионе Европы выпало рекордное количество осадков. Сильный дождь пришел после необычного штормового лета, в результате чего Рейн и другие крупные реки вышли из берегов. Также, уже на юге Германии ожидается в ближайшее время еще больше осадков: реки находятся на опасно высоком уровне, и другие регионы  страны готовятся к худшему.

Рекордные наводнения в Западной Европе привели к десяткам погибших (фото) - фото 2

Глава Рейнланд-Пфальца, одного из наиболее пострадавших регионов, сказал, что многие люди все еще находятся в опасности. В свою очередь, власти бельгийского Льежа призвали всего его жителей выехать из города.

По всей западной Германии закрыты школы и серьезно нарушено транспортное сообщение. А в горном районе Эйфель объявлено чрезвычайное положение, сообщают немецкие СМИ. Некоторым жителям, живущим в Рурской области Германии, сказали кипятить питьевую воду из-за проблем с фильтрацией по причине наводнения.

Рекордные наводнения в Западной Европе привели к десяткам погибших (фото) - фото 3

По сообщению журналиста BBS, в настоящее время, по мнению старожиловнаблюдаются самые сильные наводнения  которые когда-либо случились в этой части западной Германии. "Здания рушились, автомобили сметало с дороги, дороги превращались в бурлящие реки. Были эвакуированы целые села. Но некоторые места были отрезаны, и десятки людей оказались в ловушке на крышах своих домов в ожидании спасения", — сообщают очевидцы.

Рекордные наводнения в Западной Европе привели к десяткам погибших (фото) - фото 4

К  вечеру 15 июля около 200 000 домов в Германии были отключены от электричества. 

По мнению ученых, о чем ранее писали "Комментарии", нашу планету ждет громадное наводнение, которое обернется глобальной катастрофой для человечества.


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Источник: https://www.bbc.com/news/live/world-europe-57853014
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