Репарации для Украины: Орбан шокировал заявлением о вопросе Путина о решении ЕС
НОВОСТИ

Репарации для Украины: Орбан шокировал заявлением о вопросе Путина о решении ЕС

Венгрия получила гарантию, что отказ от поддержки кредита Украине будет учтен Россией

17 декабря 2025, 11:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с вопросом о реакции РФ на решение Евросоюза использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Об этом сообщает издание Mandiner.

Репарации для Украины: Орбан шокировал заявлением о вопросе Путина о решении ЕС

Фото: из открытых источников

По словам Орбана, во время перелета в Брюссель он направил Путину письмо, в котором поинтересовался, учтет ли Кремль позицию стран, не поддерживающих инициативу ЕС. Премьер Венгрии отметил, что получил ответ: реакция России "будет сильной", и некоторые государства, выразившие несогласие, будут учтены при принятии решений.

Орбан подчеркнул, что Венгрия не поддерживает использование замороженных активов РФ в ЕС, поскольку это он видит как новый уровень эскалации. Он также опубликовал сообщение в соцсети X, где обвинил Евросоюз в нарушении прав Венгрии и принципе "лояльного сотрудничества" в процессе обсуждения санкций. Поэтому, по его словам, Будапешт больше не считает соответствующие решения ЕС обязательными для выполнения.

Такая позиция Венгрии возникла на фоне судебного конфликта между Россией и европейскими финансовыми учреждениями. Банк России заявил о требовании взыскать с бельгийского депозитария Euroclear более 18 триллионов рублей, что составляет около 230 миллиардов долларов, из-за якобы "незаконных действий" с российскими активами. Соответствующее заявление уже поступило в Арбитражный суд Москвы, подчеркивающий обострение финансовой напряженности между РФ и ЕС.

Как уже писали "Комментарии", удар по подлодке класса "Варшавянка" в порту Новороссийска продемонстрировал эффективность украинских подводных дронов, которые способны действовать с скрытых позиций и ждать вражеских суден. После этого инцидента россияне, вероятно, усилят меры безопасности, что ограничит движение кораблей и подлодок, способных наносить ракетные удары по Украине, заявил капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ, бывший заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко.



