Репарації для України: Орбан шокував заявою про питання Путіну щодо рішення ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з питанням щодо реакції РФ на рішення Євросоюзу використати заморожені російські активи для допомоги Україні. Про це повідомляє видання Mandiner.

Фото: з відкритих джерел

За словами Орбана, під час перельоту до Брюсселя він надіслав Путіну листа, у якому поцікавився, чи врахує Кремль позицію країн, які не підтримують ініціативу ЄС. Прем’єр Угорщини зазначив, що отримав відповідь: реакція Росії "буде сильною", і окремі держави, які висловили незгоду, будуть враховані при ухваленні рішень.

Орбан наголосив, що Угорщина не підтримує використання заморожених активів РФ у ЄС, оскільки це він бачить як "новий рівень ескалації". Він також опублікував допис у соцмережі X, де звинуватив Євросоюз у порушенні прав Угорщини та принципу "лояльної співпраці" у процесі обговорення санкцій. Через це, за його словами, Будапешт більше не вважає відповідні рішення ЄС обов’язковими для виконання.

Така позиція Угорщини з’явилася на тлі судового конфлікту між Росією та європейськими фінансовими установами. Банк Росії заявив про вимогу стягнути з бельгійського депозитарію Euroclear понад 18 трильйонів рублів, що становить близько 230 мільярдів доларів, через нібито "незаконні дії" з російськими активами. Відповідна заява вже надійшла до Арбітражного суду Москви, що підкреслює загострення фінансової напруженості між РФ і ЄС.

