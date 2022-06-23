Рersona non grata: в какой из стран ЕС россиянам не будут давать визу

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На днях правительство Чехии приняло решение о том, что россиянам и белорусам не будут согласовывать визы на въезд в страну в течение 9 месяцев, до марта следующего года. Предложение об ограничениях въезда для иностранцев было предоставлено Министерством иностранных дел Чехии. Об этом сообщает Радио Прага.



Вскоре после нападения россии на Украину правительство решило прекратить выдачу виз россиянам и белорусам, за исключением гуманитарных случаев. Постановление правительства предусматривает исполнение юридических полномочий, содержащихся в изменениях в законе под названием lex Ukraine, который приняла Палата депутатов в конце мая.

Заявки на получение вида на жительство в Чехии, поданные россиянами или белорусами в посольстве, будут считаться неприемлемыми в соответствии с законодательством. Это означает, что никакого рассмотрения не будет, говорится в отчете министерства.

"Этот шаг направлен на защиту внешнеполитических интересов Чешской Республики в связи с вооруженным конфликтом в Украине, который был вызван вторжением российской федерации, которое поддерживается Республикой Беларусь", — говорится в сообщении.

Целью ограничений является давление на россию и Беларусь с целью прекращения агрессии и обеспечения безопасности Чехии. Иностранцы, уже имеющие вид на жительство, не подпадают под категорию, к которой будут применяться изменения.

Поэтому россияне и белорусы могут продолжать подавать документы на продление вида на жительство.

"Их возможные заявления о продлении вида на жительство будут подпадать под стандартный режим, предусмотренный Законом о проживании иностранцев в Чешской Республике", — добавили в министерстве.

Кроме того, положение не распространяется на заявки на краткосрочную визу, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или сопровождающего его гражданина Европейского Союза. Это также не распространяется на заявки на получение визы, разрешение на длительное или постоянное проживание, если пребывание заявителя в интересах Чешской Республики и этот интерес подтвержден министром иностранных дел. Кроме того, Положение не распространяется на заявления о получении разрешения на долгосрочное проживание, если заявитель является членом семьи иностранца с видом на жительство в Чешской Республике, а также заявления о получении разрешения на постоянное проживание для детей иностранцев, проживающих в Чешской Республике.



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